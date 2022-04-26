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Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні

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Україна, Вівторок 26 квітня 2022 16:00
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні Україна отримує сучасні бойові дрони (фото: RQ-Puma / defense.gov)
Автор: Мілан Лєліч

Невеликі розвідувальні безпілотники і важкі ударні дрони – з початком російської агресії Україна все активніше отримує від західних союзників сучасні БПЛА, яким російські війська часто не можуть нічого протиставити. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Успішне протистояння російській агресії навряд чи було б можливим без системних поставок в Україну західного озброєння. Останнім часом процес йде все активніше. Очевидно, тому, що на Заході переконалися в здатності української армії боротися і перемагати свідомо сильнішого противника.

РБК-Україна починає цикл матеріалів про постачання в Україну різних видів озброєнь із Заходу. Перша частина – про безпілотні літальні апарати (БПЛА), активне застосування яких стало обов'язковим компонентом сучасної війни.

Bayraktar TB2

Безумовно, найвідоміший безпілотник, що стоїть на озброєнні України. Наприкінці минулого року в країні було 12 цих турецьких БПЛА, вже після російського вторгнення була отримана нова партія, обсяг якої не розголошувався.

Bayraktar TB2 має дві головні функції: ударну і розвідувальну. ЗСУ неодноразово оприлюднювали ефектні відео ударів з цих БПЛА по колонах російської техніки, особливо в перші дні і тижні війни. Безпілотник довів свою ефективність у знищенні будь-яких видів російської техніки, в тому числі зенітно-ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню і т.д.

Але за експертними оцінками, поки що Bayraktar TB2 частіше використовується для повітряної розвідки і коригування артилерійського вогню завдяки наявності потужної камери.

Максимальна швидкість безпілотника – 222 км/год, він може злітати вище восьми кілометрів і перебувати в автономному режимі більше доби. Комплектуються БПЛА турецькими керованими авіабомбами з лазерним наведенням, до чотирьох штук на одному апараті.

Виявлення і знищення Bayraktar TB2, очевидно, представляє для окупантів вкрай складне завдання. Згідно з повідомленнями російської пропаганди, за час війни було "знищено" більшу кількість цих безпілотників, ніж в принципі знаходилося на озброєнні України. При цьому лише один раз росіяни змогли пред'явити відео збитого Bayraktar TB2 незрозумілого походження.

Switchblade

Цей американський безпілотник має зовсім інший принцип роботи і завдання, ніж Bayraktar TB2. Switchblade називають "баражуючим боєприпасом" або одноразовим "дроном-камікадзе". Його завдання – знищення живої сили або техніки противника, в тому числі броньованої.

Україна вже отримала близько 700 таких безпілотників у двох модифікаціях: Switchblade 300 і Switchblade 600. Перший більш легкий і компактний, в складеному вигляді важить менше трьох кілограмів. Після запуску може перебувати в повітрі до 10 хвилин і атакувати цілі на відстані до 10 кілометрів, розвиваючи в момент атаки швидкість в 160 км/год. Можливий як удар по заздалегідь визначеним координатам, так і коригування через GPS і вбудовану камеру.

Безпілотник Switchblade 600 важить вже 23 кг (загальна вага комплексу – 55 кг), але значно перевершує легку модифікацію за всіма параметрами: по ударній силі, часу перебування в повітрі і дальності атаки (40 хвилин і 40 км), швидкості атаки – 185 км/год. Обидві моделі використовують електродвигуни, що робить їх майже безшумними і їх важко виявити. Як повідомили днями в компанії-виробнику AeroVironment, зараз ведуться переговори про подальші прямі поставки Switchblade Україні.

Phoenix Ghost

Про ці безпілотники-камікадзе відомо дуже мало. За словами спікера Пентагону Джона Кірбі, вони ідеально підходять якраз для потреб України у відбитті російської агресії, зокрема, на рівнинних територіях Донбасу, а їх принцип роботи схожий на Switchblade. Ймовірно, Phoenix Ghost є ще більш досконалою зброєю, оскільки зможуть перебувати в повітрі до шести годин. Їхнє головне завдання –ураження легко і середньоброньованої техніки противника.

США планують передати в Україну 121 Phoenix Ghost. За словами Кірбі, ще одна перевага цих БПЛА – українці зможуть дуже швидко освоїти їх використання, особливо вже маючи досвід поводження з Switchblade.

Quantix Recon

Це ще один продукт від виробника Switchblade – компанії AeroVironment. 19 квітня там заявили, що передадуть Україні більше сотні дронів Quantix Recon. Завдання цих БПЛА – розвідка.

Вони можуть перебувати в повітрі до 45 хвилин, літати на відстань до сорока кілометрів (але радіозв'язок з Quantix Recon підтримується тільки на відстані 2 км). Безпілотники можуть підніматися на висоту більше 2 кілометрів і детально досліджувати ділянку в 3,2 квадратних кілометри.

На борту знаходяться дві потужні камери, в тому числі гіперспектральна, яка дозволяє виявляти добре закамуфльовані об'єкти. З висоти в 46 метрів камери безпілотника дозволяють розрізняти об'єкти розміром в 1-2 сантиметри.

Puma

Це малий розвідувальний безпілотник від тієї ж компанії AeroVironment. Дальність польоту за умови встановлення додаткової системи зв'язку – до 60 км, в повітрі Puma може перебувати дві з половиною години.

Безпілотник може працювати в умовах сильного дощу і екстремальних температур, але його головна перевага – потужна оптика. На Puma можна встановити відразу чотири камери, в тому числі ті, що дають тепловізорну картинку і допомагають встановлювати цілі для надточної зброї.

MQ-9 Reaper

У середині квітня з'явилася інформація, що Україна веде переговори з американською компанією General Atomics про покупку важких безпілотників MQ-9 Reaper. За словами представників компанії, при схваленні з боку влади США ці БПЛА можуть опинитися в Україні протягом лічених днів.

Завдання MQ-9 Reaper збігаються із завданнями Bayraktar TB2 – розвідка і нанесення ударів по наземних цілях – але американський БПЛА набагато могутніший за турецький (до того ж, може вражати навіть повітряні цілі, наприклад, інші безпілотники). Так, розмах його крил – 20 метрів, максимальна вага разом з озброєнням – близько п'яти тонн. Він може підніматися на висоту до 15 кілометрів, дальність польоту – до 1850 км.

MQ-9 Reaper оснащується високоточними бомбами і ракетами, зокрема відомими Hellfire. Безпілотник активно використовується американськими повітряними силами, зокрема, на початку 2020 року MQ-9 Reaper ліквідував високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані.

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У питанні безпілотників Україна не покладається на імпорт цілком і повністю. Так, під час війни активно застосовуються і БПЛА вітчизняного виробництва, зокрема, дрони-розвідники "Фурія" і "Лелека-100". Ударно-розвідувальний комплекс Punisher в середині квітня пройшов польові випробування, скоро перші зразки надійдуть на озброєння Сил спеціальних операцій ЗСУ. Але поки І Punisher, і інші українські ударні безпілотники, які ще знаходяться в розробці, все ж поступаються передовим західним аналогам.

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