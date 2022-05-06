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Подбодрили оккупантов. ВСУ впервые показали работу ударного беспилотника Switchblade

Беспилотник Switchblade (soldat-und-technik de)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня 6 мая в Украине отмечают День пехоты. По этому поводу ВСУ впервые показали работу беспилотника Switchblade.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 53 отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха.

На видео видно, как с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, ВСУ подбодрили оккупантов, которые так рьяно готовили укрепления.

Также отмечается, что украинская пехота уверенно наступает и устойчиво держит оборону.

"Именно пехотинцы первыми встречают врага, сближаются и уничтожают его в упор. Пехотинцы ставят точку в бою, поднимая Флаг Украины над освобожденными территориями", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны.

Также мы писали, что в Украину из США прибыла первая партия новой военной помощи, которая включает 300 дронов Switchblade.

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