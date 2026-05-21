Реформа МВД: как изменятся правила работы автошкол и сдачи экзаменов на права

Министерство внутренних дел Украины подготовило новый проект постановления, который может существенно изменить правила работы автошкол и систему подготовки водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Главное: Суть реформы: Главный сервисный центр МВД разработал проект постановления, которое отменяет "коллективное наказание" автошкол.

Что хотят изменить

Новый проект постановления разработал Главный сервисный центр МВД.

Основная идея реформы - отказаться от "коллективного наказания" автошкол за отдельные нарушения работников. Вместо этого ответственность хотят сделать персональной - для преподавателей и инструкторов.

В МВД объясняют, что это должно помочь:

защитить добросовестные автошколы;

бороться с фиктивными учебными центрами;

уменьшить количество фальсификаций в процессе обучения водителей.

Когда автошколу могут закрыть

По новым правилам аккредитацию автошколы не смогут приостановить из-за единичного нарушения. Для этого нужно будет зафиксировать не менее 10 нарушений в течение года.

При этом нарушения будут считать не по количеству отдельных занятий или часов, а по количеству учеников, по которым были выявлены проблемы.

Также автошколы получат больше времени на обжалование решений - срок увеличат с 10 рабочих дней до 30 календарных.

Что грозит инструкторам

Для инструкторов хотят ввести персональную ответственность.

Если преподаватель фальсифицирует практические занятия, вносит ложные данные в базы, оформляет "липовое" обучение, его могут лишить аттестата на один год.

В то же время вводят и срок давности - наказать смогут только в течение двух лет после нарушения.

Что изменится для будущих водителей

Реформа коснется и тех, кто только планирует получить водительское удостоверение. В частности, результат теоретического экзамена будет действовать один год именно для начала практического обучения.

В МВД объясняют, что это должно убрать путаницу, из-за которой кандидатов иногда заставляли повторно сдавать теорию.

После успешного теоретического теста человек будет получать отдельный документ, который позволит проходить практическое обучение с инструктором.

Что будет, если автошколу закроют

Также в проекте прописали механизм защиты учеников автошкол.

Если заведение потеряет аккредитацию уже во время обучения, ученик сможет перейти в другую автошколу без потери:

оплаченных занятий;

пройденных часов практики;

результатов обучения.

Кроме того, преподавателям хотят упростить аттестацию. Сдавать экзамены можно будет в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.