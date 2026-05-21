Реформа МВД: как изменятся правила работы автошкол и сдачи экзаменов на права
Министерство внутренних дел Украины подготовило новый проект постановления, который может существенно изменить правила работы автошкол и систему подготовки водителей.
Главное:
- Суть реформы: Главный сервисный центр МВД разработал проект постановления, которое отменяет "коллективное наказание" автошкол.
- Наказание для инструкторов: За фальсификацию практических занятий, внесение ложных данных в базы или "липовое" обучение инструктора могут лишить аттестата на 1 год.
- Послабления для автошкол: Аккредитацию заведения не приостановят из-за единичных случаев.
- Изменения для будущих водителей: Результат теоретического экзамена будет действовать ровно 1 год исключительно для начала практического обучения.
- Защита учеников: Если автошкола потеряет аккредитацию во время процесса обучения, будущий водитель сможет перейти в другое заведение без потери денег, пройденных часов практики и результатов внутренних экзаменов.
- Упрощение для преподавателей: Пройти аттестацию инструкторы теперь смогут в любом сервисном центре МВД страны, независимо от прописки.
Что хотят изменить
Новый проект постановления разработал Главный сервисный центр МВД.
Основная идея реформы - отказаться от "коллективного наказания" автошкол за отдельные нарушения работников. Вместо этого ответственность хотят сделать персональной - для преподавателей и инструкторов.
В МВД объясняют, что это должно помочь:
- защитить добросовестные автошколы;
- бороться с фиктивными учебными центрами;
- уменьшить количество фальсификаций в процессе обучения водителей.
Когда автошколу могут закрыть
По новым правилам аккредитацию автошколы не смогут приостановить из-за единичного нарушения. Для этого нужно будет зафиксировать не менее 10 нарушений в течение года.
При этом нарушения будут считать не по количеству отдельных занятий или часов, а по количеству учеников, по которым были выявлены проблемы.
Также автошколы получат больше времени на обжалование решений - срок увеличат с 10 рабочих дней до 30 календарных.
Что грозит инструкторам
Для инструкторов хотят ввести персональную ответственность.
Если преподаватель фальсифицирует практические занятия, вносит ложные данные в базы, оформляет "липовое" обучение, его могут лишить аттестата на один год.
В то же время вводят и срок давности - наказать смогут только в течение двух лет после нарушения.
Что изменится для будущих водителей
Реформа коснется и тех, кто только планирует получить водительское удостоверение. В частности, результат теоретического экзамена будет действовать один год именно для начала практического обучения.
В МВД объясняют, что это должно убрать путаницу, из-за которой кандидатов иногда заставляли повторно сдавать теорию.
После успешного теоретического теста человек будет получать отдельный документ, который позволит проходить практическое обучение с инструктором.
Что будет, если автошколу закроют
Также в проекте прописали механизм защиты учеников автошкол.
Если заведение потеряет аккредитацию уже во время обучения, ученик сможет перейти в другую автошколу без потери:
- оплаченных занятий;
- пройденных часов практики;
- результатов обучения.
Кроме того, преподавателям хотят упростить аттестацию. Сдавать экзамены можно будет в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.
