Главная » Жизнь » Изменения

Реформа МВД: как изменятся правила работы автошкол и сдачи экзаменов на права

17:51 21.05.2026 Чт
В МВД объяснили, в каких случаях могут закрывать автошколы
Татьяна Веремеева
Реформа МВД: как изменятся правила работы автошкол и сдачи экзаменов на права Фото: В Украине могут изменить правила работы автошкол (freepik.com)
Министерство внутренних дел Украины подготовило новый проект постановления, который может существенно изменить правила работы автошкол и систему подготовки водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Главное:

  • Суть реформы: Главный сервисный центр МВД разработал проект постановления, которое отменяет "коллективное наказание" автошкол.
  • Наказание для инструкторов: За фальсификацию практических занятий, внесение ложных данных в базы или "липовое" обучение инструктора могут лишить аттестата на 1 год.
  • Послабления для автошкол: Аккредитацию заведения не приостановят из-за единичных случаев.
  • Изменения для будущих водителей: Результат теоретического экзамена будет действовать ровно 1 год исключительно для начала практического обучения.
  • Защита учеников: Если автошкола потеряет аккредитацию во время процесса обучения, будущий водитель сможет перейти в другое заведение без потери денег, пройденных часов практики и результатов внутренних экзаменов.
  • Упрощение для преподавателей: Пройти аттестацию инструкторы теперь смогут в любом сервисном центре МВД страны, независимо от прописки.

Что хотят изменить

Новый проект постановления разработал Главный сервисный центр МВД.

Основная идея реформы - отказаться от "коллективного наказания" автошкол за отдельные нарушения работников. Вместо этого ответственность хотят сделать персональной - для преподавателей и инструкторов.

В МВД объясняют, что это должно помочь:

  • защитить добросовестные автошколы;
  • бороться с фиктивными учебными центрами;
  • уменьшить количество фальсификаций в процессе обучения водителей.

Когда автошколу могут закрыть

По новым правилам аккредитацию автошколы не смогут приостановить из-за единичного нарушения. Для этого нужно будет зафиксировать не менее 10 нарушений в течение года.

При этом нарушения будут считать не по количеству отдельных занятий или часов, а по количеству учеников, по которым были выявлены проблемы.

Также автошколы получат больше времени на обжалование решений - срок увеличат с 10 рабочих дней до 30 календарных.

Что грозит инструкторам

Для инструкторов хотят ввести персональную ответственность.

Если преподаватель фальсифицирует практические занятия, вносит ложные данные в базы, оформляет "липовое" обучение, его могут лишить аттестата на один год.

В то же время вводят и срок давности - наказать смогут только в течение двух лет после нарушения.

Что изменится для будущих водителей

Реформа коснется и тех, кто только планирует получить водительское удостоверение. В частности, результат теоретического экзамена будет действовать один год именно для начала практического обучения.

В МВД объясняют, что это должно убрать путаницу, из-за которой кандидатов иногда заставляли повторно сдавать теорию.

После успешного теоретического теста человек будет получать отдельный документ, который позволит проходить практическое обучение с инструктором.

Что будет, если автошколу закроют

Также в проекте прописали механизм защиты учеников автошкол.

Если заведение потеряет аккредитацию уже во время обучения, ученик сможет перейти в другую автошколу без потери:

  • оплаченных занятий;
  • пройденных часов практики;
  • результатов обучения.

Кроме того, преподавателям хотят упростить аттестацию. Сдавать экзамены можно будет в любом сервисном центре МВД, независимо от места регистрации.

Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах сдачи теоретического экзамена на водительские права в Украине. В МВД напомнили, что тестирование проводится исключительно на украинском языке и содержит 20 вопросов по ПДД, безопасности движения, первой помощи и устройству авто. Для успешной сдачи кандидату нужно дать не менее 18 правильных ответов за 20 минут.

