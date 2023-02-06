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Абрамович решил сложить мандат. Арахамия призывает нардепов с ОПЗЖ последовать примеру

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Понедельник 06 февраля 2023 11:28
Абрамович решил сложить мандат. Арахамия призывает нардепов с ОПЗЖ последовать примеру Фото: Игорь Абрамович (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Народный депутат от бывшей фракции ОПЗЖ, а ныне сопредседатель депутатской группы "Восстановление Украины" Игорь Абрамович составляет депутатский мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в Telegram.

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По его словам, выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало ее дальнейшему развалу в украинском парламенте.

В связи с этим, Арахамия выразил надежду, что и сегодняшнее решение Абрамовича о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ.

"Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать примеру. Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11 месяце полномасштабной войны", - обратился Арахамия к депутатам из запрещенной фракции ОПЗЖ.

"Хотя, Игорь (Абрамович, - ред.) со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно посмотреть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря, – свой среди чужих в тылу пятой колонны", - резюмировал Арахамия.

Напомним, 15 марта 2022 года стало известно о выходе депутата Игоря Абрамовича из состава еще не запрещенной в то время фракции "Оппозиционная платформа - За життя".

22 мая, Игорь Абрамович создал в ВР депутатскую группу "Восстановление Украины", сопредседателем которого он был избран.

В Совете политик занимает должность заместителя председателя крупнейшего и влиятельного парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, а также входит в состав Временной специальной комиссии по защите прав инвесторов.

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