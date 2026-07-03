Как продать земельный участок без налогов в 2026 году: главные условия

Продажа земли - это не всегда дополнительные расходы на налоги. Если вы унаследовали участок или планируете продажу собственного, закон предусматривает ряд льгот, позволяющих получить всю сумму от сделки "на руки".

Какие ограничения по площади действуют в этом году и что нужно знать, чтобы законно избежать налоговой нагрузки - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Льгота для наследников: При продаже унаследованной земли не нужно ждать 3 года владения - продавать можно сразу после оформления права собственности.

При продаже унаследованной земли не нужно ждать 3 года владения - продавать можно сразу после оформления права собственности. Условие "один раз в год": Чтобы не платить налог (5% НДФЛ + 5% военный сбор), соглашение должно быть первым за календарный год.

Чтобы не платить налог (5% НДФЛ + 5% военный сбор), соглашение должно быть первым за календарный год. Лимиты площади: Льгота действует только тогда, когда размер участка не превышает норму безвозмездной передачи (например, до 2 га для личного сельского хозяйства).

Льгота действует только тогда, когда размер участка не превышает норму безвозмездной передачи (например, до 2 га для личного сельского хозяйства). Когда налог обязателен: Если площадь участка больше лимитов или вы уже продавали недвижимость в этом году, придется оплатить 10% от суммы сделки.

Как продать унаследованную землю без уплаты налогов

В Государственной налоговой службе объясняют, если вы унаследовали земельный участок и хотите его продать, в определенных случаях вы можете не платить налоги. Это предусмотрено Налоговым кодексом Украины.

Когда налог не платится

Вы освобождаетесь от уплаты налогов, если одновременно соблюдены два условия:

Продажа проходит не чаще одного раза в год.

Площадь участка не превышает нормы безвозмездной передачи, установленных законом.

Для унаследованной земли не действует требование владеть ею более трех лет - продать ее можно сразу после оформления права собственности.

Нормы площади для льготы:

Для личного сельского хозяйства - до 2 гектаров.

Для садоводства - до 0,12 гектара.

Для индивидуального дачного строительства - до 0,10 гектара.

Для приусадебных участков - в пределах норм, определенных Земельным кодексом.

Пример: если вы продали впервые за год участок для сельского хозяйства площадью 1,5 гектара (что меньше лимита в 2 га), налог платить не нужно - вы получаете всю сумму от продажи.

Когда налоги платить нужно

Если площадь участка больше установленной нормы или вы продаете недвижимость не впервые за год, доход облагается налогом:

Налог на доходы физических лиц - 5 %.

Военный сбор - 5%.

Перед заключением сделки следует проверить площадь своего участка и условия применения льгот, чтобы заранее знать, возникает ли обязанность по уплате налогов.