В Налоговой объяснили, зачем им доступ к банковским счетам украинцев

Налоговая служба не будет нуждаться в постоянном мониторинге состояния банковского счета всех граждан Украины. Открытие налоговикам доступа к банковской тайне необходимо для проверки рисковых физлиц.

"Когда мы говорим о доступе к банковской информации, это исключительно к тем субъектам хозяйствования, которые имеют признаки рискованности. Например, когда используют дропов, разбрасывают деньги на карты, - это все незаконное использование", - пояснила Карнаух.

Если ГНС получит доступ к банковской тайне, налоговики также могут отслеживать взаимосвязанных лиц, через которых с помощью ФЛП происходит схема дробления бизнеса.

"Это (доступ к счетам, - ред.) может быть основанием для того, чтобы понять, а сколько через его счет прошло", - говорит руководитель Налоговой.

По ее словам, в случае принятия закона о налогообложении цифровых платформ, доступ к банковской тайне также позволит налоговикам иметь возможность подтвердить или опровергнуть системность получения доходов гражданами.

"Речь только о случаях, которые связаны с непосредственно контролем, а не просто потому, что мы хотим выяснить, что есть на счету у человека", - убеждает она.