Налоговые льготы для ВЭС - не преференции, а элемент энергетической безопасности, - УВЭА

В конце сентября 2025 в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, способствующие освобождению от НДС импорта ветровых турбин и комплектующих. Это результат совместной работы представителей отрасли и парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Речь идет о законопроектах №14089 и №14090.

"Это не просто техническое обновление - это сигнал, что Украина готова поддерживать все ВИЭ технологии на равных условиях, как это уже есть в некоторых странах Европы и мира", - подчеркнул Конеченков.

Налоговые стимулы для ветроэнергетики - это не льгота, а необходимый инструмент для энергетического перехода, убежден эксперт.

Он добавил, что ветровая энергетика обеспечивает генерацию в зимний период, когда система нуждается в дополнительных мощностях, поэтому освобождение от НДС импорта оборудования является "стратегическим решением для укрепления энергетической безопасности Украины".

По словам Конеченкова, мировая практика подтверждает эффективность такого подхода.

В Великобритании действует нулевая ставка НДС на установку ветровых турбин, в Португалии - снижена до 6%, а в Италии - до 10%. Китай со своей стороны объединяет льготный импорт с частичным возвратом уплаченного НДС производителям.

"Такие стимулы демонстрируют, что государство создает прогнозируемые правила игры и повышает доверие инвесторов. Украина должна действовать так же - чтобы ни одна из ВИЭ-технологий не оставалась вне поддержки", - подытожил Конеченков.