ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Налоговые льготы для ВЭС - не преференции, а элемент энергетической безопасности, - УВЭА

Вторник 11 ноября 2025 16:45
UA EN RU
Налоговые льготы для ВЭС - не преференции, а элемент энергетической безопасности, - УВЭА Фото: налоговые льготы для ВЭС - элемент энергетической безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

В конце сентября 2025 в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, способствующие освобождению от НДС импорта ветровых турбин и комплектующих. Это результат совместной работы представителей отрасли и парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Речь идет о законопроектах №14089 и №14090.

"Это не просто техническое обновление - это сигнал, что Украина готова поддерживать все ВИЭ технологии на равных условиях, как это уже есть в некоторых странах Европы и мира", - подчеркнул Конеченков.

Налоговые стимулы для ветроэнергетики - это не льгота, а необходимый инструмент для энергетического перехода, убежден эксперт.

Он добавил, что ветровая энергетика обеспечивает генерацию в зимний период, когда система нуждается в дополнительных мощностях, поэтому освобождение от НДС импорта оборудования является "стратегическим решением для укрепления энергетической безопасности Украины".

По словам Конеченкова, мировая практика подтверждает эффективность такого подхода.

В Великобритании действует нулевая ставка НДС на установку ветровых турбин, в Португалии - снижена до 6%, а в Италии - до 10%. Китай со своей стороны объединяет льготный импорт с частичным возвратом уплаченного НДС производителям.

"Такие стимулы демонстрируют, что государство создает прогнозируемые правила игры и повышает доверие инвесторов. Украина должна действовать так же - чтобы ни одна из ВИЭ-технологий не оставалась вне поддержки", - подытожил Конеченков.

Налог на импорт оборудования для ВЭС

Напомним, ранее вице-президент Energy Club, бывший замминистра энергетики Максим Немчинов заявил, что налоговые льготы на импорт оборудования для ветроэлектростанций являются необходимым шагом для развития отрасли.

Кроме того, представители бизнес-сообщества призвали государство упростить импорт оборудования для ветроэлектростанций, в частности отменить требование об уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что негативно влияет на скорость их строительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа