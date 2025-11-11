Налоговые льготы для ВЭС - не преференции, а элемент энергетической безопасности, - УВЭА
В конце сентября 2025 в Верховной Раде были зарегистрированы законопроекты, способствующие освобождению от НДС импорта ветровых турбин и комплектующих. Это результат совместной работы представителей отрасли и парламентского Комитета по энергетике и ЖКХ.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.
Речь идет о законопроектах №14089 и №14090.
"Это не просто техническое обновление - это сигнал, что Украина готова поддерживать все ВИЭ технологии на равных условиях, как это уже есть в некоторых странах Европы и мира", - подчеркнул Конеченков.
Налоговые стимулы для ветроэнергетики - это не льгота, а необходимый инструмент для энергетического перехода, убежден эксперт.
Он добавил, что ветровая энергетика обеспечивает генерацию в зимний период, когда система нуждается в дополнительных мощностях, поэтому освобождение от НДС импорта оборудования является "стратегическим решением для укрепления энергетической безопасности Украины".
По словам Конеченкова, мировая практика подтверждает эффективность такого подхода.
В Великобритании действует нулевая ставка НДС на установку ветровых турбин, в Португалии - снижена до 6%, а в Италии - до 10%. Китай со своей стороны объединяет льготный импорт с частичным возвратом уплаченного НДС производителям.
"Такие стимулы демонстрируют, что государство создает прогнозируемые правила игры и повышает доверие инвесторов. Украина должна действовать так же - чтобы ни одна из ВИЭ-технологий не оставалась вне поддержки", - подытожил Конеченков.
Налог на импорт оборудования для ВЭС
Напомним, ранее вице-президент Energy Club, бывший замминистра энергетики Максим Немчинов заявил, что налоговые льготы на импорт оборудования для ветроэлектростанций являются необходимым шагом для развития отрасли.
Кроме того, представители бизнес-сообщества призвали государство упростить импорт оборудования для ветроэлектростанций, в частности отменить требование об уплате НДС при импорте оборудования для строительства ветроэлектростанций, что негативно влияет на скорость их строительства.