Налоговая служба требует через суд взыскать с Медведчука миллионный долг

1 августа 2025 года Киевский окружной административный суд открыл упрощенное производство в административном деле по иску Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Киеве к бывшему народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Иск касается взыскания налогового долга в размере более миллиона гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Согласно постановлению суда, спор возник из публично-правовых отношений и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, а дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и уведомления сторон.

Судья Сергей Дудин, который единолично будет рассматривать дело, истребовал у истца ряд документов, в частности:

заверенную копию налогового уведомления-решения от 15 февраля 2024 года;

интегрированную карту Виктора Медведчука по налогу на недвижимое имущество и земельному налогу;

объяснения относительно возможного обжалования ответчиком налоговых уведомлений-решений.

От Виктора Медведчука суд требует предоставить доказательства погашения налогового долга в размере 1 087 557,01 грн и информацию об обжаловании соответствующих решений ГНС.

Ответчику также предложено в течение 15 дней подать отзыв на исковое заявление или ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании. В случае непредоставления отзыва без уважительных причин суд будет решать дело по имеющимся материалам.