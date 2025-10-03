В Раде хотят снова повысить налог на прибыль банков в два раза

В Верховной Раде предлагают снова поднять ставку налога на прибыль банков до 50%. Против этой инициативы категорически против выступает НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №14097 .

Проект подал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как отмечается в пояснительной записке, во время военного положения критически важно обеспечить финансирование сектора безопасности и обороны.

В 2023-2024 годах для этого использовалось дополнительное налогообложение банков, однако в 2025 году оно не применялось.

Повышенная ставка в 50%

Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.