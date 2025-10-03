ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

В Раде хотят снова повысить налог на прибыль банков в два раза

Украина, Пятница 03 октября 2025 09:36
UA EN RU
В Раде хотят снова повысить налог на прибыль банков в два раза Фото: Налог на прибыль банков хотят повысить в два раза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной Раде предлагают снова поднять ставку налога на прибыль банков до 50%. Против этой инициативы категорически против выступает НБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №14097.

Проект подал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.

Как отмечается в пояснительной записке, во время военного положения критически важно обеспечить финансирование сектора безопасности и обороны.

В 2023-2024 годах для этого использовалось дополнительное налогообложение банков, однако в 2025 году оно не применялось.

Повышенная ставка в 50%

Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.

Банки Украины и позиция НБУ

Напомним, в 2025 году для банков действует повышенная ставка налога на прибыль - 25% (для остальных предприятий - 18%).

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).

Среди 60 банков Украины семь государственных. По данным НБУ, 65,9% прибыли за первое полугодие 2025 года сформировали государственные банки (51,4 млрд гривен).

В НБУ считают, что повышение налога для банков "нежелательно, или даже опасно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Банки
Новости
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Полтавщина под массированным ударом: ракеты и дроны РФ били по энергетике
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным