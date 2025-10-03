В Раде хотят снова повысить налог на прибыль банков в два раза
В Верховной Раде предлагают снова поднять ставку налога на прибыль банков до 50%. Против этой инициативы категорически против выступает НБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №14097.
Проект подал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Как отмечается в пояснительной записке, во время военного положения критически важно обеспечить финансирование сектора безопасности и обороны.
В 2023-2024 годах для этого использовалось дополнительное налогообложение банков, однако в 2025 году оно не применялось.
Повышенная ставка в 50%
Законопроектом предлагается временно установить для банков в 2026 году повышенную ставку налога на прибыль в размере 50%. Также предусматривается запрет уменьшения финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.
В документе уточняется, что базовая ставка для банков в 2026 году будет применяться для всех налоговых периодов и составит 50%. Это должно стать дополнительным источником для финансирования государственного бюджета.
Банки Украины и позиция НБУ
Напомним, в 2025 году для банков действует повышенная ставка налога на прибыль - 25% (для остальных предприятий - 18%).
По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,1 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,9 млрд гривен).
Среди 60 банков Украины семь государственных. По данным НБУ, 65,9% прибыли за первое полугодие 2025 года сформировали государственные банки (51,4 млрд гривен).
В НБУ считают, что повышение налога для банков "нежелательно, или даже опасно".