Налоговая служба требует через суд взыскать с Медведчука миллионный долг

1 августа 2025 года Киевский окружной административный суд открыл упрощенное производство в административном деле по иску Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в г. Киеве к бывшему народному депутату Украины Виктору Медведчуку. Иск касается взыскания налогового долга в размере более миллиона гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Согласно постановлению суда, спор возник из публично-правовых отношений и подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, а дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и уведомления сторон.
Судья Сергей Дудин, который единолично будет рассматривать дело, истребовал у истца ряд документов, в частности:
От Виктора Медведчука суд требует предоставить доказательства погашения налогового долга в размере 1 087 557,01 грн и информацию об обжаловании соответствующих решений ГНС.
Ответчику также предложено в течение 15 дней подать отзыв на исковое заявление или ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании. В случае непредоставления отзыва без уважительных причин суд будет решать дело по имеющимся материалам.
Как сообщалось ранее, Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Но оставил в силе решение о взыскании с него налогового долга в размере 501 969,73 грн.