Податкова служба вимагає через суд стягнути з Медведчука мільйонний борг

1 серпня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відкрив спрощене провадження в адміністративній справі за позовом Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у м. Києві до колишнього народного депутата України Віктора Медведчука. Позов стосується стягнення податкового боргу в розмірі понад мільйон гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
Згідно з ухвалою суду, спір виник із публічно-правових відносин і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та повідомлення сторін.
Суддя Сергій Дудін, який одноособово розглядатиме справу, витребував у позивача низку документів, зокрема:
Від Віктора Медведчука суд вимагає надати докази погашення податкового боргу в розмірі 1 087 557,01 грн та інформацію про оскарження відповідних рішень ДПС.
Відповідачу також запропоновано протягом 15 днів подати відзив на позовну заяву або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні. У разі ненадання відзиву без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами.
Як повідомлялось раніше, Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Але залишив у силі рішення про стягнення з нього податкового боргу в розмірі 501 969,73 грн.