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Податкова служба вимагає через суд стягнути з Медведчука мільйонний борг

Фото: Віктор Медведчук (РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

1 серпня 2025 року Київський окружний адміністративний суд відкрив спрощене провадження в адміністративній справі за позовом Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у м. Києві до колишнього народного депутата України Віктора Медведчука. Позов стосується стягнення податкового боргу в розмірі понад мільйон гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Згідно з ухвалою суду, спір виник із публічно-правових відносин і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та повідомлення сторін.

Суддя Сергій Дудін, який одноособово розглядатиме справу, витребував у позивача низку документів, зокрема:

  • завірену копію податкового повідомлення-рішення від 15 лютого 2024 року;
  • інтегровану карту Віктора Медведчука щодо податку на нерухоме майно та земельного податку;
  • пояснення щодо можливого оскарження відповідачем податкових повідомлень-рішень.

Від Віктора Медведчука суд вимагає надати докази погашення податкового боргу в розмірі 1 087 557,01 грн та інформацію про оскарження відповідних рішень ДПС.

Відповідачу також запропоновано протягом 15 днів подати відзив на позовну заяву або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні. У разі ненадання відзиву без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами.

Як повідомлялось раніше, Шостий апеляційний адміністративний суд частково задовольнив апеляційну скаргу колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Але залишив у силі рішення про стягнення з нього податкового боргу в розмірі 501 969,73 грн.

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Віктор МедведчукДПСУСуд