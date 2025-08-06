Податкова служба вимагає через суд стягнути з Медведчука мільйонний борг

Згідно з ухвалою суду, спір виник із публічно-правових відносин і підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства, а справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без проведення судового засідання та повідомлення сторін.

Суддя Сергій Дудін, який одноособово розглядатиме справу, витребував у позивача низку документів, зокрема:

завірену копію податкового повідомлення-рішення від 15 лютого 2024 року;

інтегровану карту Віктора Медведчука щодо податку на нерухоме майно та земельного податку;

пояснення щодо можливого оскарження відповідачем податкових повідомлень-рішень.

Від Віктора Медведчука суд вимагає надати докази погашення податкового боргу в розмірі 1 087 557,01 грн та інформацію про оскарження відповідних рішень ДПС.

Відповідачу також запропоновано протягом 15 днів подати відзив на позовну заяву або клопотання про розгляд справи в судовому засіданні. У разі ненадання відзиву без поважних причин суд вирішуватиме справу за наявними матеріалами.