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Апелляционный суд подтвердил законность взыскания налогового долга с Медведчука

Украина, Четверг 24 июля 2025 13:08
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Апелляционный суд подтвердил законность взыскания налогового долга с Медведчука Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Но оставил в силе решение о взыскании с него налогового долга в размере 501 969,73 грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Иск был подан Главным управлением ГНС в г. Киеве к Медведчуку из-за налогового долга, который сформировался еще в 2021 году и состоит из:

  • налога на недвижимое имущество - 181,6 тыс. грн;
  • земельного налога - 295,4 тыс. грн;
  • транспортного налога - 25 тыс. грн.

В ходе судебного разбирательства представители Медведчука пытались доказать, что тот не получал налоговых уведомлений и не имел возможности уплатить налоги из-за примененных против него санкций СНБО.

Однако суд признал налоговые уведомления надлежащим образом врученными по его налоговому адресу, а санкции не освобождают от налоговых обязательств.

Суд также установил нарушение процессуальных норм - Медведчук не был должным образом уведомлен о рассмотрении дела в первой инстанции. Это стало основанием для частичного удовлетворения апелляции, но не повлияло на суть иска.

Мнение юриста

По словам юриста Клима Братковского, это дело демонстрирует, что даже в случаях, когда лицо находится под санкциями, оно не освобождается от выполнения налоговых обязательств.

"Апелляционный суд подтвердил законность действий ГНС по делу о взыскании налогового долга даже несмотря на то, что суд первой инстанции допустил ошибки относительно уведомления стороны", - отметил он.

В то же время, как считает Братковский, решение подтверждает, что налоговые органы имеют право обращаться в суд, если долг является согласованным, независимо от статуса плательщика.

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Как сообщалось ранее, суд арестовал имущество братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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