Зеленский сделал заявление по налогам

Решения по повышению налогов должны быть только справедливыми и такими, которые помогают украинскому бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Когда предприятия работают, громадам легче, и социальные вопросы решаются быстрее. И об этом должны помнить и в правительстве, когда выходят с предложениями по налогам. Решения нужны только такие, которые помогают и которые реально справедливы", - подчеркнул президент.

Глава государства выразил благодарность за поддержку и релокированных бизнесов.

"Сегодня здесь, в Кропивницком, а также вчера в Днепре, я говорил с предпринимателями. Очень важно сохранять работающие бизнесы, сохранять рабочие места в Украине", - сказал Зеленский.

Повышение налогов в Украине

Напомним, в правительстве заявили о дефиците средств государственного бюджета на финансирование потребностей обороны в 2024 году в сумме около 500 млрд грн.

В связи с этим 18 июля Кабинет министров одобрил проект изменений в Налоговый кодекс, предусматривающий увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет в 2024 году на общую сумму 138,7 млрд гривен. Ради этого правительство предлагает увеличить ставки отдельных налогов и расширить налогооблагаемую базу.

Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, Верховная Рада, вероятно, примет законопроект о повышении налогов до конца сентября. В настоящее время еще продолжаются дискуссии.

Между тем бизнес призывает найти альтернативные пути увеличения налоговых поступлений в бюджет, вместо прописанных в правительственном законопроекте.

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