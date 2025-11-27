Налоги на посылки и не только. Украина из-за МВФ пойдет на непопулярные меры, - СМИ

Источники сообщили, что Украина предварительно согласилась отменить ряд налоговых льгот. От ее согласия зависело получение нового кредита от МВФ в размере около 8 миллиардов долларов.

В частности Украина согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и предотвращения уклонения от уплаты налогов. Налоговая база будет значительно расширена.

"Так называемые предварительные действия, которые требуются от Киева, включают отмену нескольких налоговых льгот для бизнеса и домохозяйств, сообщают источники, знакомые с соглашением", - пишет издание.

Будет введен дополнительный налог для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые декларируют за год более миллиона гривен дохода. Предполагается, что их заставят платить налог на добавленную стоимость (НДС). Лазейка "распыления" бизнеса через ФЛП, мол, широко используется крупными украинскими компаниями и ресторанными сетями - это позволяет "минимизировать налоговые платежи".

Еще одно нововведение - будет отменена налоговая льгота вообще для всех посылок, которые заказываются из-за рубежа. Сейчас посылки, которые стоят менее 150 евро, не облагаются налогом.

Также Украина как можно быстрее должна принять сбалансированный бюджет на следующий год. Только при условии выполнения всех условий Совет директоров МВФ примет решение о новом транше. Но есть еще один нюанс.

"Судьба сделки зависит от того, продолжит ли Европейский Союз реализацию плана использования заблокированных активов центрального банка России. Решение ожидается в следующем месяце. Провал может поставить под угрозу финансирование МВФ", - резюмировало издание.