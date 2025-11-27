Податки на посилки і не лише. Україна через МВФ піде на непопулярні заходи, - ЗМІ

Джерела повідомили, що Україна попередньо погодилася скасувати низку податкових пільг. Від її згоди залежало отримання нового кредиту від МВФ у розмірі близько 8 мільярдів доларів.

Зокрема Україна погодилася пришвидшити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків та запобігання уникненню сплати податків. Податкова база буде значно розширена.

"Так звані попередні дії, які вимагаються від Києва, включають скасування кількох податкових пільг для бізнесу та домогосподарств, повідомляють джерела, знайомі з угодою", - пише видання.

Буде запроваджено додатковий податок для фізичних осіб-підприємців (ФОП), які декларують за рік понад мільйон гривень доходу. Припускається, що їх змусять платити податок на додану вартість (ПДВ). Лазівка "розпорошення" бізнесу через ФОП, мовляв, широко використовується великими українськими компаніями та ресторанними мережами - це дозволяє "мінімізувати податкові платежі".

Ще одне нововведення - буде скасовано податкову пільгу взагалі для всіх посилок, які замовляються з-за кордону. Наразі посилки, які коштують менш як 150 євро, не оподатковуються.

Також Україна якнайшвидше повинна схвалити збалансований бюджет на наступний рік. Тільки за умови виконання усіх умов Рада директорів МВФ ухвалить рішення про новий транш. Але є ще один нюанс.

"Доля угоди залежить від того, чи продовжить Європейський Союз реалізацію плану використання заблокованих активів центрального банку Росії. Рішення очікується наступного місяця. Провал може поставити під загрозу фінансування МВФ", - резюмувало видання.