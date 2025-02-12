Подать заявку на "Контракт 18-24" можно будет через обновленный "Резерв+"

Как рассказали в ведомстве, для того, чтобы иметь возможность подать заявку на "Контракт 18-24" необходимо обновить приложение.

Обновление уже доступно для iOS и Android.

"Вы сможете найти вакансии, ознакомиться с условиями службы и перечнем бригад для выбора для подписания "Контракта 18-24", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что проект "Контракт 18-24" - это добровольная возможность для граждан 18-24 лет присоединиться к ВСУ на один год с расширенным финансовым и социальным пакетом.

Контракт для украинцев 18-24 лет

Недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инициативу по привлечению в армию молодых украинцев еще 7 февраля. Впоследствии, глава государства раскрыл детали такой инициативы. В частности, он рассказал о выплатах, которые предусмотрены за подписание контракта.