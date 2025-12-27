Подарок на праздники. Как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Каждый ребенок ждет подарков под елку, а лучшим сюрпризом обычно становится игрушка. Но перед покупкой стоит внимательно проверять маркировку и сопроводительную информацию, предусмотренную законодательством.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook .

Госпродпотребслужба осуществляет надзор за рынком детских игрушек и систематизирует информацию об опасной продукции. Посмотреть актуальные данные можно по ссылке .

Ранее мы писали о том, что в течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

Читайте также о том, что некоторые елочные игрушки могут содержать токсичные химикаты и ломкое стекло, что представляет риск для детей и домашних животных.