Подарок на праздники. Как выбрать безопасную игрушку для ребенка
Каждый ребенок ждет подарков под елку, а лучшим сюрпризом обычно становится игрушка. Но перед покупкой стоит внимательно проверять маркировку и сопроводительную информацию, предусмотренную законодательством.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
На что должны обращать внимание родители
При выборе игрушки имеет значение:
- наименование производителя или импортера, его адрес и контакты;
- название игрушки и артикул;
- возрастная категория (например, "3+");
- предупредительные надписи и инструкция на украинском языке;
- знак соответствия техническим регламентам.
Законодательная база
Требования к безопасности игрушек регламентированы Техническим регламентом безопасности игрушек (постановление КМУ №151 от 28.02.2018).
Практические советы
В Госпродпотребслужбе при выборе игрушки советуют:
- убедиться, что инструкция и предупреждения четкие и на украинском языке;
- игрушка соответствует возрасту ребенка;
- отсутствуют подозрительные запахи, повреждения или другие дефекты;
- если маркировка вызывает сомнения - лучше воздержаться от покупки.
Контроль и безопасность
Госпродпотребслужба осуществляет надзор за рынком детских игрушек и систематизирует информацию об опасной продукции. Посмотреть актуальные данные можно по ссылке.
Ранее мы писали о том, что в течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.
Читайте также о том, что некоторые елочные игрушки могут содержать токсичные химикаты и ломкое стекло, что представляет риск для детей и домашних животных.