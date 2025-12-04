ua en ru
Чт, 04 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украине обнаружили десятки тысяч опасных игрушек: как выбрать подарок на праздники

Украина, Четверг 04 декабря 2025 21:27
UA EN RU
В Украине обнаружили десятки тысяч опасных игрушек: как выбрать подарок на праздники Фото: Госпродпотребслужба рассказала, как купить безопасную игрушку для ребенка (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в Украине в течение 2025 года осуществляется государственный рыночный надзор за детскими игрушками, чтобы предотвратить оборот опасных товаров.

Госпродпотребслужба отметила, что было выявлено 55 видов опасной продукции, из которых 28 составляют детские игрушки. В общем специалисты нашли более 24 000 единиц игрушек, которые не соответствовали требованиям безопасности.

В результате лабораторных исследований были подтверждены риски для детей: аллергические реакции, отравления и превышение содержания опасных химических веществ.

Как не купить опасную игрушку

Для того, чтобы избежать покупки опасного подарка, Госпродпотребслужба рекомендует обращать внимание на:

  • маркировку на украинском языке, данные импортера/производителя и наличие знака соответствия техническим регламентам;
  • надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов и резкого химического запаха;
  • избегание покупок на стихийных рынках или продавцов, у которых отсутствуют документы;
  • отсутствие в игрушках мелких деталей, которые опасны для маленьких детей;
  • крепление защиты отсека для батареек винтом;
  • соответствие уровня шума установленным нормам;
  • проверку игрушки на портале "Внимание", где собраны данные об опасных и изъятых из обращения товарах.

"Специалисты Госпродпотребслужбы ежедневно работают для того, чтобы родители были уверены в безопасности и качестве детских подарков. Наша главная задача - своевременно выявлять и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей", - заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

Напомним, Госпродпотребслужба систематизирует информацию об опасной непищевой продукции, в том числе и игрушки. Ознакомиться с этим перечнем можно по ссылке.

Ранее мы писали о том, как часто надо мыть детские игрушки и как правильно это делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Держпродспоживслужба іграшки
Новости
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
ЕС рассматривает радикальное решение по российским активам: FT узнало детали
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне