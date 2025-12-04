В Украине обнаружили десятки тысяч опасных игрушек: как выбрать подарок на праздники

В течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпродпотребслужбы .

Отмечается, что в Украине в течение 2025 года осуществляется государственный рыночный надзор за детскими игрушками, чтобы предотвратить оборот опасных товаров.

Госпродпотребслужба отметила, что было выявлено 55 видов опасной продукции, из которых 28 составляют детские игрушки. В общем специалисты нашли более 24 000 единиц игрушек, которые не соответствовали требованиям безопасности.

В результате лабораторных исследований были подтверждены риски для детей: аллергические реакции, отравления и превышение содержания опасных химических веществ.

Как не купить опасную игрушку

Для того, чтобы избежать покупки опасного подарка, Госпродпотребслужба рекомендует обращать внимание на:

маркировку на украинском языке, данные импортера/производителя и наличие знака соответствия техническим регламентам;

надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов и резкого химического запаха;

избегание покупок на стихийных рынках или продавцов, у которых отсутствуют документы;

отсутствие в игрушках мелких деталей, которые опасны для маленьких детей;

крепление защиты отсека для батареек винтом;

соответствие уровня шума установленным нормам;

проверку игрушки на портале "Внимание", где собраны данные об опасных и изъятых из обращения товарах.

"Специалисты Госпродпотребслужбы ежедневно работают для того, чтобы родители были уверены в безопасности и качестве детских подарков. Наша главная задача - своевременно выявлять и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей", - заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.