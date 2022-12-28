Подарок под елочку? Песков анонсировал выступление Путина на фоне Кремля
Президент России Владимир Путин решил выступить с новогодним обращением к россиянам. Это единственное традиционное мероприятие, которое не отменил глава Кремля в конце 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, никаких изменений в формате обращения не планируется. Путин, как и всегда, будет выступать на фоне Кремля.
Он отметил, что каждое обращение "несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся", и подчеркнул, что "так будет и на этот раз".
Как сообщалось, Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, поскольку неуверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики его поведения по поводу вторжения в Украину.
Также в этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.
ПРи є