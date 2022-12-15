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Путин пытается отложить момент признания поражения России в войне против Украины, - ISW

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Четверг 15 декабря 2022 04:46
Путин пытается отложить момент признания поражения России в войне против Украины, - ISW Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к федеральному собранию, поскольку неуверен, что сможет продолжать формировать российское инфопространство на фоне растущей критики его поведения по поводу вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

В Кремле попытались оправдать своего диктатора и заявили, что он может выступить с посланием в 2023 году.

"Бегство РФ из Киевской области и севера Украины в апреле 2022 года, вероятно, испортило планы Путина провозгласить победу во время обращения к федеральному собранию", - отметили аналитики.

В ISW напомнили, как в марте 2014 года президент России воспользовался возможностью произнести речь, в которой он объявил о незаконной аннексии Крыма и города Севастополь.

"Возможно, Путин все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать, что РФ не может достичь своих целей в Украине (признать поражение в войне)", - подчеркивают специалисты.

В Институте также убеждены, что, обращаясь к российской общественности и элитам, диктатор может быть не уверен в своей способности оправдать стоимость войны против внутренних и глобальных проблем России.

"Победа в Украине могла бы позволить Путину замаскировать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но РФ не имела никаких успехов на поле боя после оккупации Лисичанска в июле", - объясняют в отчете.

В то же время, президент России продолжил сеять панику среди населения, когда нечетко отвечал на вопрос о продолжительности войны и второй волне мобилизации. Таким образом он вызвал критику и путаницу среди провоенного сообщества.

А бегство россиян из Херсона разозлило даже идеологов "русского мира", которые начали сомневаться в преданности и способности Путина создать "Великую Россию".

Чтобы избежать еще больших проблем, диктатор отменил свою ежегодную пресс-конференцию с представителями российской общественности.

"Похоже, что Путин все чаще обращается к сценарию и предварительно записанным выступлениям. Так он пытается предотвратить риски, связанные с ответом на сложные вопросы относительно неудач России в войне против Украины", - добавили в ISW.

Ключевые выводы:

  • Украинские чиновники прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.
  • Украинская противовоздушная оборона сбила все беспилотники, которые российские войска запускали 14 декабря.
  • Украинские источники сообщали, что 64 военнопленных вернулись на контролируемую Украиной территорию.
  • Вероятно, Кремль усилит информационные операции, направленные на то, чтобы представить украинские власти как те, что ущемляют религиозные свободы и свободы прессы.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные действия, а российские вели контратаки в районе Сватового и Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российские войска продолжали оборону южнее Днепра в Херсонской области.
  • Кремлевские чиновники признали, что получали жалобы по мобилизации, несмотря на ее "фактическое завершение".
  • Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении российских целей.

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