Боится неудобных вопросов? Путин впервые за 10 лет отказался от пресс-конференции
В этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Мероприятие каждый год проходило в декабре - начиная с 2012 года.
В ходе пресс-конференции Путин отвечает на вопросы зарубежной и федеральной прессы, а также региональных журналистов. Это всегда превращается в многочасовое "шоу".
В то же время Песков уточнил, что в этом году вместо этого Путин может пообщаться с журналистами кремлевского пула. Будет ли в этом году обращение в Федеральному собранию, он ответить не смог.
Напомним, Путин в последнее время редко появляется на публике. В частности, российский диктатор Владимир Путин не поехал на саммит G20 в Индонезию. Вместо него отправили министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Также, например, президент России Владимир Путин, по данным российских СМИ, провел 5 марта встречу с женщинами-пилотами и стюардессами. Однако на видео этой встречи были замечены нюансы, которые указывают на монтаж.
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