ua ru
Ср, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подарунок під ялинку? Пєсков анонсував виступ Путіна на тлі Кремля

Новость на русском →
Росія, Середа 28 грудня 2022 13:32
Подарунок під ялинку? Пєсков анонсував виступ Путіна на тлі Кремля Фото: пре
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін вирішив виступити із новорічним зверненням до росіян. Це єдиний традиційний захід, який не скасував глава Кремля наприкінці 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його прес-секретаря Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, жодних змін у форматі звернення не планується. Путін, як і завжди, виступатиме на тлі Кремля.

Він зазначив, що кожне звернення "несе відбиток року минулого і містить основні фрази та посилки на рік, що почався", і підкреслив, що "так буде і цього разу".

Як повідомлялося, Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до федеральних зборів, оскільки невпевнений, що зможе продовжувати формувати російський інфопростір на тлі зростаючої критики його поведінки щодо вторгнення в Україну.

Також цього року не відбудеться велика щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
Зможуть збивати Shahed. Україна планує розробити дрони класу "повітря-повітря"
DAILY
Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну
Ростислав Шаправськийголовний редактор Сергій Марченко: Західні країни не планували давати Україні кошти, бо не планували війну