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Не подали отчет в ТЦК до 20 июня? За что предприятиям грозит штраф до 59 тысяч гривен

Среда 18 июня 2025 06:40
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Не подали отчет в ТЦК до 20 июня? За что предприятиям грозит штраф до 59 тысяч гривен Фото: Подача отчетности в ТЦК (Getty Images)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева
Эксперт: Татьяна Козян

Руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны до 20 июня 2025 года подать в территориальный центр комплектования (ТЦК) отчетность о наличии транспорта, его техническом состоянии, а также работниках, управляющих этой техникой.

РБК-Украина узнало у старшего юриста практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяны Козян, кто обязан подавать такую отчетность и какое наказание предусмотрено за нарушение требования.

Юрист объясняет, что эта обязанность касается только юридических лиц. Физические лица и ФОП освобождены от представления такой отчетности. Требование определено пунктом 9 порядка №1921, утвержденным постановлением Кабмина от 28 декабря 2000 года (в редакции 2023-2025 годов).

Подача этой отчетности является частью мобилизационной подготовки государства, а ее игнорирование может быть расценено как нарушение законодательства в сфере обороны. В случае неподачи отчета предприятию грозит административная ответственность, в виде штрафа в размере от 2000 до 3500 необлагаемых минимумов доходов граждан - от 34 000 до 59 500 гривен (ст. 210-1 КУоАП).

Что нужно подать

В ТЦК следует передать "Ведомость о наличии и техническом состоянии транспортных средств, а также граждан, работающих на этих транспортных средствах". Отчет оформляется по форме, определенной Минобороны, с обязательным подтверждением вручения.

В случае изменений в составе транспорта или среди водителей, субъекты хозяйствования обязаны обновить отчет в течение 7 дней.

"Поэтому рекомендация предприятиям не затягивать с подачей этой отчетности в ТЦК и СП, чтобы избежать штрафов и дополнительного внимания со стороны правоохранительных органов", - заключает Козян.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что командование Сухопутных войск ВСУ ввело новые правила поведения для военных ТЦК во время мобилизации, чтобы уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтов. По словам спикера, это своеобразный "учебник" для командиров.

Также мы писали, что в Украине лишь часть религиозных организаций получила право бронировать священников от мобилизации - 7736 из 30 тысяч. Право на бронирование предоставляется только при условии соответствия критериям ДЕСС, в частности трудоустройство, военный учет и статус священнослужителя. Большинство церквей потеряли такую возможность из-за нарушения требований - например, из-за регистрации после 26 декабря 2024 года или отсутствия в реестре неприбыльных.

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