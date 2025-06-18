Не подали звіт до ТЦК до 20 червня? За що підприємствам загрожує штраф до 59 тисяч гривень

Керівники підприємств, установ та організацій зобов'язані до 20 червня 2025 року подати до територіального центру комплектування (ТЦК) звітність про наявність транспорту, його технічний стан, а також працівників, які керують цією технікою.

РБК-Україна дізналося у старшого юриста практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяни Козян , хто зобов’язаний подавати таку звітність та яке покарання передбачене за порушення вимоги.

Юристка пояснює, що цей обов’язок стосується лише юридичних осіб. Фізичні особи та ФОП звільнені від подання такої звітності. Вимога визначена пунктом 9 порядку №1921, затвердженим постановою Кабміну від 28 грудня 2000 року (в редакції 2023-2025 років).

Подання цієї звітності є частиною мобілізаційної підготовки держави, а її ігнорування може бути розцінене як порушення законодавства у сфері оборони. У разі неподання звіту підприємству загрожує адміністративна відповідальність, у вигляді штрафу у розмірі від 2000 до 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - від 34 000 до 59 500 гривень (ст. 210-1 КУпАП).

Що потрібно подати

До ТЦК слід передати "Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також громадян, які працюють на цих транспортних засобах". Звіт оформлюється за формою, визначеною Міноборони, з обов’язковим підтвердженням вручення.

У разі змін у складі транспорту або серед водіїв, суб’єкти господарювання зобов’язані оновити звіт протягом 7 днів.

"Тому рекомендація підприємствам не зволікати з поданням цієї звітності до ТЦК та СП, аби уникнути штрафів і додаткової уваги з боку правоохоронних органів", - підсумовує Козян.