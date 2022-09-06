Чому звучить сирена? Як і коли спрацьовує повітряна тривога

За час війни сигнал повітряної тривоги став невід'ємною частиною життя українців. Вся територія нашої країни знаходиться в потенційній зоні небезпеки ракетних атак РФ, тому сирени часто звучать навіть вдалині від зон бойових дій. Однак системи оповіщення спрацьовують не завжди.
Відповіді на головні питання щодо роботи повітряної тривоги - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Повітряна тривога – сигнал оповіщення населення про загрозу атаки з повітря. Вмикається у разі ризику авіаудару або запуску ракет у напрямку населеного пункту чи області.
Сирена повітряної тривоги звучить безперервно протягом 1 хвилини сигналом, що наростає і стихає. Після перерви до 30 секунд звук повторюється не менше трьох разів.
На відміну від повітряної тривоги попереджувальна команда "Увага всім!" звучить як переривчастий сигнал електросирени, гудки, запис у гучномовцях. Після чого по телебаченню або радіо транслюють інформацію про небезпеку надзвичайної ситуації.
Оповіщення повітряної тривоги спрацьовує, коли радіолокаційні системи Повітряних сил ЗСУ фіксують переміщення ворожих літальних об'єктів у бік території України.
Сирена говорить про те, що на певний регіон насувається авіація, яка може атакувати бомбами або ракетами, чи ракета вже випущена.
За інформацією з радарів визначається напрям руху ракети з урахуванням того, що вона може змінити свій курс праворуч, ліворуч або навіть зникнути з радарів.
На підставі цих даних у регіонах за траєкторією її польоту вмикається сигнал повітряної тривоги.
Повітряну тривогу оголошують при небезпеці авіаудару або при ракетній атаці з дальньої відстані та великих висот.
При артилерійському обстрілі, ударах з РСЗВ "Град", "Смерч" сирена не спрацьовує через складність відстежити запуск таких снарядів.
Сирена – не єдиний спосіб дізнатися про ракетну загрозу. Завдяки вбудованій системі оповіщення, повідомлення про повітряну тривогу висвічується на екранах смартфонів, які знаходяться в потенційно небезпечному регіоні.
Новини про тривогу оперативно з'являються у регіональних Telegram-каналах. Стежити за ситуацією в Україні можна на онлайн-мапі тривог.
Також є мобільні додатки для отримання оперативної інформації про початок та скасування повітряної тривоги. Один із найпопулярніших – "Повітряна тривога". Про сирену в Києві повідомляє додаток "Київ цифровий".
Крім того, ДСНС з 7 вересня розпочинає тестування нової системи оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Повідомлення надходитимуть на телефони українців. Ця технологія має низку переваг: оперативність, гнучкість у виборі локацій, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні вимкнено.
Після включення сирени необхідно вимкнути воду, газ у квартирі, взяти найнеобхідніші речі та пройти в укриття.
Від моменту, коли починає звучати сирена до потенційного удару, є близько 10 хвилин, щоб сховатися в безпечне місце. Це орієнтовний час, він залежить від місця запуску ракети, швидкості її польоту та інших чинників.
Надійними укриттями на випадок ракетної атаки є станції метро, спеціально обладнані бомбосховища, підвали будинків, підземні паркінги. Такі приміщення обов'язково повинні мати два виходи.
Залишаючись під час тривоги в квартирі, слід використовувати правило двох стін - ховатися в місці, яке знаходиться за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор.
Через 10 хвилин після отримання оповіщення про закінчення повітряної тривоги можна залишити укриття.
З початку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 3,5 тисячі ракет. За цей час повітряна тривога лунала у всіх регіонах країни.
Найтривалішою є тривога у Луганській області - вона безперервно триває з 4 квітня (3804 години).
На другому місці Харківська область – тут було 1057 тривог загальною тривалістю 934 години 53 хвилини. 895 тривог було на Донеччині, сирени звучали 688 годин 19 хвилин.
У Києві оголошували тривогу 520 разів. Її загальна тривалість становила 504 години 47 хвилин.
Найменш "тривожні" області: Закарпатська (141 тривога) та Чернівецька (159 тривог).
Раніше повідомлялося, що День Незалежності став рекордним за кількістю оголошених тривог із 24 лютого. Прозвучало 189 попереджень про ракетну небезпеку.
Нагадаємо, у Києві посилили правила під час повітряної тривоги. З 1 вересня при оголошенні тривоги зупиняють роботу на будівельних майданчиках.