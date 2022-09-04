ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Тест для нових технологій. На телефони українців почнуть приходити повідомлення про НС

Новость на русском →
Київ, Неділя 04 вересня 2022 12:16
Тест для нових технологій. На телефони українців почнуть приходити повідомлення про НС Фото: на телефони українців почнуть приходити повідомлення про НС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

На телефони українців почнуть приходити повідомлення про надзвичайні ситуації. Нові технології повідомлень будуть тестуватися за допомогою трьох українських операторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Тестування системи оповіщення розпочнеться 7 вересня. Зокрема, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.

"Нова система оперативного інформування буде працювати завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням: швидше отримання повідомлень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, навіть якщо звук на смартфоні відключений", - йдеться в повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Війна Росії проти України Надзвичайний стан
NEWS
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
Коли в Україну прийде "бабине літо" та від чого це залежить: прогноз синоптиків
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"