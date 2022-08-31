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У Києві вводять нові заборони на час повітряної тривоги

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Київ, Середа 31 серпня 2022 14:38
У Києві вводять нові заборони на час повітряної тривоги Фото: у Києві вводять нові заборони на час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві з 1 вересня під час повітряних тривог призупинятимуть роботи на будівельних майданчиках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Рішення прийнято, щоб дати кожному можливість подбати про свою безпеку і на час повітряної тривоги перейти в укриття. У тому числі і працівникам на будівництві", - йдеться в повідомленні.

Також там відзначили, що від жителів надходить багато скарг з приводу гучних звуків з будмайданчиків, які під час тривог можуть лякати людей і створювати додаткову напругу.

Нагадаємо, у Києві на час війни заборонили продаж і запуск феєрверків і пересування по місту автомобілів без глушника.

До того ж Київрада схвалила рішення про облаштування укриттів у тих навчальних закладах столиці, де укриттів немає.

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