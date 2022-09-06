Почему звучит сирена. Как и когда срабатывает воздушная тревога

Что означает воздушная тревога

Воздушная тревога - сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области.

Сирена воздушной тревоги звучит непрерывно в течение 1 минуты наростающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд звук повторяется снова не менее трех раз.

В отличие от воздушной тревоги предупредительная команда "Внимание всем!" звучит как прерывистый сигнал электросирен, гудки, запись в громкоговорителях. После чего по ТВ или радио транслируют информацию об опасности чрезвычайной ситуации.

По какому принципу включается сирена

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории Украины.

Сирена говорит о том, что на определенный регион надвигается авиация, которая может атаковать бомбами или ракетами, или ракета уже выпущена.

По информации с радаров определяется направление движения ракеты с учетом того, что она может изменить свой курс правее, левее или даже исчезнуть с радаров.

На основании этих данных в регионах по траектории ее полета включается сигнал воздушной тревоги.

Почему тревога не всегда срабатывает

Воздушную тревогу объявляют при опасности авиаудара или ракетной атаке с дальнего расстояния и больших высот.

При артиллерийском обстреле, ударах из РСЗО "Град", "Смерч" сирена не срабатывает из-за сложности отследить запуск таких снарядов.

Как узнать о воздушной тревоге

Сирена - не единственный способ узнать о ракетной угрозе. Благодаря встроенной системе оповещения, сообщение о воздушной тревоге высвечивается на экранах смартфонов, которые находятся в потенциально опасном регионе.

Новости о тревоге оперативно появляются в региональных Telegram-каналах. Следить за ситуацией в Украине можно на онлайн-карте тревог.

Также есть мобильные приложения для получения оперативной информации о начале и отмене воздушной тревоги. Одно из самых популярных - "Повітряна тривога". О сирене в Киеве оповещает приложение "Киев цифровой".

Кроме того, ГСЧС с 7 сентября начинает тестирование новой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Уведомления будут приходить на телефоны украинцев. Эта технология имеет ряд преимуществ: оперативность, гибкость в выборе локаций, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен.

Что нужно делать при воздушной тревоге

После включения сирены необходимо выключить воду, газ в квартире, взять самые необходимые вещи и пройти в укрытие.

От момента, когда начинает звучать сирена до потенциального удара есть около 10 минут, чтобы спрятаться в безопасное место. Это ориентировочное время, оно зависит от места запуска ракеты, скорости ее полета и других факторов.

Надежными укрытиями на случай ракетной атаки являются станции метро, специально оборудованные бомбоубежища, подвалы домов, подземные паркинги. Такие помещения обязательно должны иметь два выхода.

Оставаясь во время тревоги в квартире, следует использовать правило двух стен - прятаться в месте, которое находится за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор.

Спустя 10 минут после получения оповещения об окончании воздушной тревоги можно покинуть укрытие.

Статистика тревог в Украине

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 3,5 тысяч ракет. За это время воздушная тревога звучала во всех регионах страны.

Самой длительной является тревога в Луганской области - она непрерывно продолжается с 4 апреля (3804 часа).

На втором месте Харьковская область - здесь было 1057 тревог общей продолжительностью 934 часа 53 минут. 895 тревог было в Донецкой области, сирены звучали 688 часов 19 минут.

В Киеве объявляли тревогу 520 раз. Ее общая длительность составила 504 часа 47 минут.

Наименее "тревожные" области: Закарпатская (141 тревога) и Черновицкая (159 тревог).