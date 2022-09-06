Почему звучит сирена. Как и когда срабатывает воздушная тревога

За время войны сигнал воздушной тревоги стал неотъемлемой частью жизни украинцев. Вся территория нашей страны находится в потенциальной зоне опасности ракетных атак РФ, поэтому сирены часто звучат даже вдали от зон боевых действий. Однако системы оповещения срабатывают не во всех случаях.
Ответы на главные вопросы о работе воздушной тревоги - в материале РБК-Украина ниже.
Воздушная тревога - сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области.
Сирена воздушной тревоги звучит непрерывно в течение 1 минуты наростающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд звук повторяется снова не менее трех раз.
В отличие от воздушной тревоги предупредительная команда "Внимание всем!" звучит как прерывистый сигнал электросирен, гудки, запись в громкоговорителях. После чего по ТВ или радио транслируют информацию об опасности чрезвычайной ситуации.
Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории Украины.
Сирена говорит о том, что на определенный регион надвигается авиация, которая может атаковать бомбами или ракетами, или ракета уже выпущена.
По информации с радаров определяется направление движения ракеты с учетом того, что она может изменить свой курс правее, левее или даже исчезнуть с радаров.
На основании этих данных в регионах по траектории ее полета включается сигнал воздушной тревоги.
Воздушную тревогу объявляют при опасности авиаудара или ракетной атаке с дальнего расстояния и больших высот.
При артиллерийском обстреле, ударах из РСЗО "Град", "Смерч" сирена не срабатывает из-за сложности отследить запуск таких снарядов.
Сирена - не единственный способ узнать о ракетной угрозе. Благодаря встроенной системе оповещения, сообщение о воздушной тревоге высвечивается на экранах смартфонов, которые находятся в потенциально опасном регионе.
Новости о тревоге оперативно появляются в региональных Telegram-каналах. Следить за ситуацией в Украине можно на онлайн-карте тревог.
Также есть мобильные приложения для получения оперативной информации о начале и отмене воздушной тревоги. Одно из самых популярных - "Повітряна тривога". О сирене в Киеве оповещает приложение "Киев цифровой".
Кроме того, ГСЧС с 7 сентября начинает тестирование новой системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Уведомления будут приходить на телефоны украинцев. Эта технология имеет ряд преимуществ: оперативность, гибкость в выборе локаций, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен.
После включения сирены необходимо выключить воду, газ в квартире, взять самые необходимые вещи и пройти в укрытие.
От момента, когда начинает звучать сирена до потенциального удара есть около 10 минут, чтобы спрятаться в безопасное место. Это ориентировочное время, оно зависит от места запуска ракеты, скорости ее полета и других факторов.
Надежными укрытиями на случай ракетной атаки являются станции метро, специально оборудованные бомбоубежища, подвалы домов, подземные паркинги. Такие помещения обязательно должны иметь два выхода.
Оставаясь во время тревоги в квартире, следует использовать правило двух стен - прятаться в месте, которое находится за второй от фасада опорной стеной. Обычно это тамбур, коридор.
Спустя 10 минут после получения оповещения об окончании воздушной тревоги можно покинуть укрытие.
С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по Украине более 3,5 тысяч ракет. За это время воздушная тревога звучала во всех регионах страны.
Самой длительной является тревога в Луганской области - она непрерывно продолжается с 4 апреля (3804 часа).
На втором месте Харьковская область - здесь было 1057 тревог общей продолжительностью 934 часа 53 минут. 895 тревог было в Донецкой области, сирены звучали 688 часов 19 минут.
В Киеве объявляли тревогу 520 раз. Ее общая длительность составила 504 часа 47 минут.
Наименее "тревожные" области: Закарпатская (141 тревога) и Черновицкая (159 тревог).
Ранее сообщалось, что День Независимости стал рекордным по количеству объявленных тревог с 24 февраля. Прозвучало 189 предупреждений о ракетной опасности.
Напомним, в Киеве ужесточили правила во время воздушной тревоги. С 1 сентября при объявлении тревоги приостанавливают работу на стройплощадках.