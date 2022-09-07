ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чому Україна не може збивати всі ракети Росії: відповідь експертів

Новость на русском →
Київ, Середа 07 вересня 2022 11:46
Чому Україна не може збивати всі ракети Росії: відповідь експертів Фото: Чому Україна не може збивати всі ракети Росії (Командування Повітряних сил ЗСУ)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Українським військовим не вдається збивати всі види ракет, які агресор запускає по території України. Основними проблемами нашої системи ППО є особливості тих ракет, які застосовує Росія, і відсутність в арсеналі сучасних засобів з далеким радіусом дії.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО".

"Проти стратегічних ракетних пусків працюють ЗРК С-300, С-200, БУК-М1, ТОР, ОСА. У ближній зоні у нас вже достатньо західної зброї - це, зокрема, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger і Starstreak", - заявив військовий експерт, полковник Петро Черник.

Зокрема, на озброєнні Повітряних сил ЗСУ України є два основних зенітних ракетних комплекси, які розроблялися ще в 1970-х роках. Ці ЗРК досить обмежені в дальності ураження мішеней. Аналогічна ситуація з авіацією: найновіший винищувач в українському арсеналі - Су-27 - 1991 року.

"Сьогодні Росія протистоїть нам літаками і комплексами, які розроблялися вже у 2000-2010-х роках. А деякі ракети - у 2015-2018 роках. Тому ми ніби воюємо не дуже новим пістолетом проти автомата", - пояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

Разом з тим українська система ППО призначена для боротьби з аеродинамічними цілями, такими як літаки, вертольоти, безпілотники, а також крилаті ракети.

"Попри назву, крилаті ракети конструктивно і за профілем польоту більше схожі на літаки, ніж на ракети в традиційному сенсі. Відповідно, методи і засоби боротьби з ними схожі до тих, які використовуються проти літаків", - заявив експерт Українського мілітарного центру Юрій Збанацький.

Повітряні сили України можуть перехоплювати такі крилаті ракети, як "Калібри", Х-101, X-555, а також керовані авіаційні ракети Х-59. Однак враховуючи те, що в України на озброєнні досить стара техніка, система ППО не може справлятися з усіма ракетами.

Наприклад, Повітряним силам досить складно вражати протикорабельні крилаті ракети Х-22. Також військовим вкрай важко перехоплювати протикорабельні ракети "Онікс" з "Бастіону" і Х-35, які випускають з комплексу "Бал".

"Надзвукові ракети Х-22 і "Онікс" через високу швидкість залишають мінімум часу для реагування. Весь підльотний час від пуску до прильоту становить близько 5 хвилин. Крім того, більшість польоту проходить на висотах, які перевищують можливості наших ЗРК, ракета пікірує вже на підході до цілі", - заявив Збанацький.

Нагадаємо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росія випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов повідомив, що від 50 до 70% ворожих ракет збивається засобами ППО, як авіацією, так і зенітними ракетними підрозділами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус 460 окупантів і 20 танків: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО