В начале вторжения захватили украинское судно "Сапфир": детали преступления россиян

Одесская областная прокуратура раскрыла детали военного преступления россиян - захват украинского спасательного судна "Сапфир" возле острова Змеиный в начале вторжения РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех военных Черноморского флота РФ - первого заместителя командующего флота, командира разведывательного корабля "Экватор" и капитана спасательно-буксировочного судна "Шахтер".
Им инкриминируют военное преступление - незаконное лишение свободы гражданских лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
По данным следствия, 26 февраля 2022 года военные РФ захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир" вблизи острова Змеиный. Судно выполняло гуманитарную миссию, не военного назначения.
На борту находилось 21 гражданское лицо - 17 членов экипажа и 4 гражданских, среди которых медик и священнослужители, все были незаконно задержаны.
После захвата чиновник флота РФ допрашивал капитана, пытаясь установить связи экипажа с украинскими военными и спецслужбами, зная о гуманитарном статусе судна.
В дальнейшем людей ограничивали в передвижении, проводили допросы и обыски с угрозами и демонстрацией оружия. Впоследствии судно отбуксировали во временно оккупированный Крым, а экипаж вывезли на территорию РФ. В марте-мае 2022 года их освободили в рамках обмена.
Военного, который отдал приказ о захвате "Сапфира", впоследствии повысили до командующего Черноморского флота РФ.
Ранее сообщалось, что командующий Черноморского флота России, адмирал Сергей Пинчук получил заочное подозрение. Он отдал приказ захватить украинское спасательное судно "Сапфир".
Как установило расследование, 26 февраля 2022 года по его приказу оккупанты захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.