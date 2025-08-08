Приказал захватить украинское судно: командующий Черноморского флота РФ получил подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, 26 февраля 2022 года по его приказу оккупанты захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

В тот день россияне незаконно остановили и заблокировали гражданский корабль у берегов украинского острова.

После этого на палубу проникли оккупанты, которые, угрожая автоматами, посадили всех 19-х членов экипажа, а также священника и врача, находившихся на борту. Часть из них переместили на буксировочное судно военно-морского флота РФ, всех остальных удерживали на временно захваченном в то время острове.

Ко всем пленным рашисты применяли психологическое давление и угрожали физической расправой, в частности, имитировали "расстрелы" потерпевших.

Во время этих пыток Пинчук лично прибыл на Змеиный, где участвовал в допросе капитана "Сапфира", и впоследствии приказал перевезти пострадавших вместе со спасательным судном в Крым, а дальше - в Россию.

На основании собранных доказательств заочно сообщено Пинчуку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).