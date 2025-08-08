ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Приказал захватить украинское судно: командующий Черноморского флота РФ получил подозрение

Пятница 08 августа 2025 16:23
UA EN RU
Приказал захватить украинское судно: командующий Черноморского флота РФ получил подозрение Фото: командующий Черноморского флота РФ Сергей Пинчук (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Командующий Черноморского флота России, адмирал Сергей Пинчук получил заочное подозрение. Он отдал приказ захватить украинское спасательное судно "Сапфир".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как установило расследование, 26 февраля 2022 года по его приказу оккупанты захватили украинское поисково-спасательное судно "Сапфир", которое выполняло гуманитарную миссию в районе острова Змеиный.

Приказал захватить украинское судно: командующий Черноморского флота РФ получил подозрение

В тот день россияне незаконно остановили и заблокировали гражданский корабль у берегов украинского острова.

После этого на палубу проникли оккупанты, которые, угрожая автоматами, посадили всех 19-х членов экипажа, а также священника и врача, находившихся на борту. Часть из них переместили на буксировочное судно военно-морского флота РФ, всех остальных удерживали на временно захваченном в то время острове.

Ко всем пленным рашисты применяли психологическое давление и угрожали физической расправой, в частности, имитировали "расстрелы" потерпевших.

Во время этих пыток Пинчук лично прибыл на Змеиный, где участвовал в допросе капитана "Сапфира", и впоследствии приказал перевезти пострадавших вместе со спасательным судном в Крым, а дальше - в Россию.

На основании собранных доказательств заочно сообщено Пинчуку о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, в прошлом месяце двум офицерам Черноморского флота РФ сообщили о подозрении за жестокое обращение с экипажем украинского судна "Сапфир" возле острова Змеиный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Черноморский флот Война в Украине
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине