На початку вторгнення захопили українське судно "Сапфір": деталі злочину росіян

Одеська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох військових Чорноморського флоту РФ – першого заступника командувача флоту, командира розвідувального корабля "Екватор" та капітана рятувально-буксирувального судна "Шахтар".

Їм інкримінують воєнний злочин – незаконне позбавлення волі цивільних осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Деталі злочину

За даними слідства, 26 лютого 2022 року військові РФ захопили українське пошуково-рятувальне судно "Сапфір" поблизу острова Зміїний. Судно виконувало гуманітарну місію, не військового призначення.

На борту перебувала 21 цивільна особа – 17 членів екіпажу та 4 цивільних, серед яких медик і священнослужителі, усіх було незаконно затримано.

Після захоплення високопосадовець флоту РФ допитував капітана, намагаючись встановити зв’язки екіпажу з українськими військовими та спецслужбами, знаючи про гуманітарний статус судна.

Надалі людей обмежували у пересуванні, проводили допити й обшуки із погрозами та демонстрацією зброї. Згодом судно відбуксирували до тимчасово окупованого Криму, а екіпаж вивезли на територію РФф. У березні-травні 2022 року їх звільнили в межах обміну.

Військового, який віддав наказ про захоплення "Сапфіра", згодом підвищили до командувача Чорноморського флоту РФ.