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С начала вторжения армия РФ потеряла на фронте 870 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: Силы обороны наносят агрессору большие потери в живой силе и технике (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 25 на 26 февраля, войска страны-агрессора потеряли на войне против Украины 1170 солдат, 19 танков и 120 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 870 700 (+1170) человек ликвидировано;
  • танков - 10 201 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 183 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 23 686 (+34) ед;
  • РСЗО - 1299 ед;
  • средства ПВО - 1085 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 26 961 (+194) ед;
  • крылатых ракет - 3064 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 702 (+120) ед;
  • специальной техники - 3759 ед.

 

Ситуация на фронте и воздушная атака России

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Харьковской области. Однако российские захватчики продвигаются на четырех направлениях на Донбассе и в Курской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Прилеты вражеских БпЛА были зафиксированы в Харькове. В городе повреждена жилая инфраструктура.

В Киевской области вражеский беспилотник попал в жилой дом. Также в результате атаки пострадала 19-летняя девушка.

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Война в Украине