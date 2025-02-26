С начала вторжения армия РФ потеряла на фронте 870 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушная атака России

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в Харьковской области. Однако российские захватчики продвигаются на четырех направлениях на Донбассе и в Курской области.

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Прилеты вражеских БпЛА были зафиксированы в Харькове. В городе повреждена жилая инфраструктура.

В Киевской области вражеский беспилотник попал в жилой дом. Также в результате атаки пострадала 19-летняя девушка.

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