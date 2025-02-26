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З початку вторгнення армія РФ втратила на фронті 870 тисяч солдатів, - Генштаб

Фото: Сили оборони завдають агресору великих втрат у живій силі й техніці (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 25 на 26 лютого, війська країни-агресора втратили на війні проти України 1170 солдатів, 19 танків і 120 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 870 700 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 201 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 183 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 23 686 (+34) од.;
  • РСЗВ - 1299 од.;
  • засоби ППО - 1085 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 961 (+194) од.;
  • крилатих ракет - 3064 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 38 702 (+120) од.;
  • спеціальної техніки - 3759 од.

Ситуація на фронті та повітряна атака Росії

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Харківській області. Натомість російські загарбники просуваються на чотирьох напрямках на Донбасі та в Курській області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Прильоти ворожих БпЛА були зафіксовані у Харкові. В місті пошкоджено житлову інфраструктуру.

У Київській області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Також внаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина.

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