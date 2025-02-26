З початку вторгнення армія РФ втратила на фронті 870 тисяч солдатів, - Генштаб
За останню добу з 25 на 26 лютого, війська країни-агресора втратили на війні проти України 1170 солдатів, 19 танків і 120 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 870 700 (+1170) осіб ліквідовано;
- танків - 10 201 (+19) од.;
- бойових броньованих машин - 21 183 (+15) од.;
- артилерійських систем - 23 686 (+34) од.;
- РСЗВ - 1299 од.;
- засоби ППО - 1085 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 26 961 (+194) од.;
- крилатих ракет - 3064 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 38 702 (+120) од.;
- спеціальної техніки - 3759 од.
Ситуація на фронті та повітряна атака Росії
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Харківській області. Натомість російські загарбники просуваються на чотирьох напрямках на Донбасі та в Курській області.
Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Прильоти ворожих БпЛА були зафіксовані у Харкові. В місті пошкоджено житлову інфраструктуру.
У Київській області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Також внаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина.
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