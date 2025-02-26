З початку вторгнення армія РФ втратила на фронті 870 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 25 на 26 лютого, війська країни-агресора втратили на війні проти України 1170 солдатів, 19 танків і 120 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряна атака Росії

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Харківській області. Натомість російські загарбники просуваються на чотирьох напрямках на Донбасі та в Курській області.

Минулої ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Прильоти ворожих БпЛА були зафіксовані у Харкові. В місті пошкоджено житлову інфраструктуру.

У Київській області ворожий безпілотник влучив у житловий будинок. Також внаслідок атаки постраждала 19-річна дівчина.

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