С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным ISW, Силы обороны продвинулись в районе Угледара, а россияне имеют успех вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.

Минувшей ночью войска агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде восточных, центральных и южных областей объявляли воздушную тревогу.

В Киеве тревогу объявили около 4:00. Силы ПВО успешно сбили несколько дронов в пригороде столицы.

Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал о главной проблеме ВСУ на данном этапе войны.

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