С начала войны россияне потеряли на фронте более 740 тысяч солдат, - Генштаб

За сутки с 29 на 30 ноября, армия РФ потеряла на фронте 1740 солдат, 5 танков и 23 артиллерийские системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.11.24 ориентировочно составили:
По данным ISW, Силы обороны продвинулись в районе Угледара, а россияне имеют успех вблизи Купянска, Торецка, Покровска и Великой Новоселки.
Минувшей ночью войска агрессора снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде восточных, центральных и южных областей объявляли воздушную тревогу.
В Киеве тревогу объявили около 4:00. Силы ПВО успешно сбили несколько дронов в пригороде столицы.
Тем временем президент Владимир Зеленский рассказал о главной проблеме ВСУ на данном этапе войны.
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