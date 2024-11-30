ВСУ продвинулись возле Угледара, враг давит в четырех районах: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись северо-восточнее Угледара. Вместе с тем фиксируется продвижение российских оккупантов под Купянском, Торецком, Покровском и Большой Новоселкой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на новый отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ продолжали контратаку в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области 28 и 29 ноября, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили две улицы в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи), и продвинулись на 1,6 км в районе Дарьино и достигли Николаево-Дарино (обе юго-восточнее Коренево).

Российские блогеры также утверждали, что путинские войска продвинулись к востоку и юго-востоку от Нижнего Клина, возле Камышевки и юго-западу от Погребков. Однако в ISW не обнаружили доказательств, подтверждающих эти утверждения.

Действовавшая на Курском направлении украинская бригада сообщила 29 ноября, что отбила российскую механизированную атаку размером в усиленный взвод в неустановленном районе Курской области, и уничтожила 5 из 6 единиц бронетехники врага дистанционным минированием.

Представитель бригады ВСУ, действующей на Курском направлении, сообщил, что россияне продолжают использовать большое количество бронетехники, включая танки, для контратаки в Курской области, а российские подразделения ВДВ также используют мотоциклы и вездеходы (квадроциклы).

Сообщается, что ВСУ и войска РФ продолжали боевые действия вблизи Новоивановки и Дарьино, Мартыновки, Малой Локни, Свердликово и Плехово 27, 28 и 29 ноября.

Источники в украинской разведке сообщили СМИ 29 ноября, что Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную диверсионную операцию в Рыльске Курской области и сожгло российскую машину с беспилотниками малого радиуса действия.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступление возле Глубокого, Волчанска и Тихого в Харьковской области 27, 28 и 29 ноября, но не продвинулись.

Российские "военкоры" утверждали 28 и 29 ноября, что войска РФ добились незначительного прогресса в Волчанске, о продолжающихся боях около Липцев. А также о том, что войска РФ, действующие вдоль линии Казачья Лопань-Слатино, активизировались за последние две недели. При этом в ISW не видели подтверждения успехов РФ в этих районах.

Украинские военные источники сообщили 28 ноября, что операторы беспилотников ВСУ отбили российский механизированный штурм размером в усиленный взвод с участием 3 БМП и 1 танка на Харьковском направлении в неустановленную дату.

Представитель бригады ВСУ и командир взвода беспилотников, действовавших на Харьковском направлении, сообщили 29 ноября, что украинские войска используют беспилотники для контроля воздушного пространства на севере Харьковской области, отбрасывая оккупантов подальше к международной границе с РФ.

По его словам, удалось в значительной степени заставить оккупантов прекратить использовать бронетехнику, и солдаты врага вынуждены передвигаться пешком и проводить пехотные штурмы на севере Харьковской области.

Операция РФ №2 - Луганская область

Украинский чиновник подтвердил, что небольшая группа российских оккупантов недавно переправилась на западный (правый) берег реки Оскол на Купянском направлении на фоне продолжающихся боев к северу от Купянска 28 и 29 ноября.

Заместитель командира батальона сил беспилотных систем ВСУ на Купянском направлении 28 ноября заявили, что небольшая группа российской пехоты переправилась на западный берег, и что ВСУ работают над отражением нападения.

В Генштабе ВСУ рассказали, что 28 ноября оккупанты атаковали на западном берегу близ Фиголовки, Голубовки и Кондрашовки (неладеко от Купянска).

Российские источники утверждали, что путинские войска закрепились на западном берегу вблизи Двуречной, и якобы зачищают этот населенный пункт.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 29 ноября заявил, что враг также форсировал реку Оскол возле подвесного моста к югу от Новоминска, и что российский контингент на западном берегу не превышает по количестку роту.

Но Машовец отметил, что командование РФ, вероятно, будет стремиться к расширению этого плацдарма.

Войска РФ недавно продвинулись к западу от Сватово. Геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись к бурелом к западу от Вишневого и на восточной окраине Тернов.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись вблизи Копанок.

Российские заграбники продолжали атаки в районе Купянска-Узлового, Колесниковки, Круглайковки, Загрызово, возле Лозовой, Зеленой Рощи, Первомайского, Райгородки, Твердохлебово, Герковки, Ямполевки, Тернов, Торского, и в районе Серебрянского леса 27, 28 і 29 ноября.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных штурмах на Северском направлении 28 и 29 ноября.

В Генштабе ВСУ информировали, что 27, 28 и 29 ноября оккупанты продолжали штурмовые операции вблизи Часового Яра и к югу от Часового Яра вблизи Ступочек и Белой Горы, но не продвинулись.

26 ноября украинские источники опубликовали видеосъемку с геолокацией, которая показывает неудачный механизированный штурм российских взводов позиций ЗСУ севернее Часового Яра примерно 24 ноября.

Российские "военкоры" утверждали 27 и 28 ноября, что ВСУ контратаковали к западу от Клищиевки, и что войска РФ будто бы продвинулись и закрепили позиции вблизи огнеупорного завода в центре Часового Яра, ведут бои возле высотных домов и стадиона "Авангард" в центре города, наступали в лесистой местности северо-западнее Курдюмовки.

Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений российских блогеров.

Войска РФ недавно продвинулись в южной части Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 29 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись на север вдоль улицы Глинки в южной части города.

Российские блогеры заявили 28 и 29 ноября, что путинские войска недавно продвинулись на 250 метров вглубь в южной части Нелиповки, на 1,2 км в ширину на 650 метров вглубь в лесистой местности к югу от Торецка и на 300 метров в западной части с. Забальский микрорайон (южная окраина Торецка).

Представитель Луганской группировки войск ВСУ майор Анастасия Бобовникова 28 ноября сообщила, что ситуация в Торецке остается очень сложной из-за авиационных и артиллерийских ударов РФ и интенсивных ближних действий в городе.

27 ноября Бобовникова сообщила, что враг наносит меньше авиаударов по украинским позициям в Торецке из-за плохой погоды, но продолжает использовать беспилотники и проводить штурмы с использованием плохо обученных и экипированных военнослужащих-контрактников.

28 и 29 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжали штурмы вблизи Торецка, в районе Дилиевки и Дружбы.

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, показывают, что оккупанты продвинулись в центр Желтого, а геолокационные кадры от 29 ноября демонстрируют, что захватчики наступают в лесистой местности к северо-востоку от Желтого.

"Российское продвижение в центр Желтого также свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, недавно захватили Пустынку (юго-восточнее Желтого), поскольку российским войскам пришлось продвигаться через Пустынку, чтобы достичь Желтого", - говорится в отчете ISW.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, показывают, что оккупанты продвигались к югу от Лисовки.

Покровский городской голова Сергей Добряк отметил, что россияне находятся примерно в 6 км от окрестностей Покровска в районе Желтого.

28 и 29 ноября российские "военкоры" утверждали, что войска РФ совершили дополнительные наступательные действия вблизи Лисовки и Пушкино, хотя в ISW не нашли подтверждения продвижения РФ в этих районах.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжаются возле Миролюбовки и Луча, Лисовки, Крутого Яра, Даченского, Нового Труда, Пустынки, Чумацкого и Желтого 27, 28 и 29 ноября.

Сообщается, что войска РФ недавно продвинулись вблизи Курахово, но в ISW не нашли подтверждения.

Несколько российских источников утверждали 28 и 29 ноября, что путинские войска продвинулись к западу от Берестков в направлении дач и лесистых массивов в направлении Старых Тернов.

Один военкор утверждал, что войска РФ захватили позиции вдоль железнодорожной линии Берестки-Вознесенка.

Российские блогеры рассказывали, что путинские войска продвинулись до 1 км в направлении Дальнего, и ведут зачистку позиций ВСУ и продвигаются к западу от Ильинки.

В Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжал безуспешные наземные атаки у самого Курахово, около Солнцевки и Новодмитровки, Берестков, Зари и возле Дальнего 27, 28 и 29 ноября.

Силы обороны Украины недавно отбили позиции к северо-востоку от Угледара. Геолокационные кадры, опубликованные 28 ноября, свидетельствуют о том, что ВСУ незначительно продвинулись на северо-западной окраине Елизаветовки.

Российский блогер утверждал, что войска РФ недавно продвинулись вблизи н.п. Трудовое и сейчас находятся в 2 км от Константинопольского, что согласуется с оценкой ISW по продвижению россиян в этом районе.

27, 28 и 29 ноября войска РФ продолжали наступление в районе Романовки, Веселой Рощи, Трудового, Константинопольского, Сухих Ял и Разлива.

Российские оккупанты недавно захватили Раздольное (к северо-востоку от Великой Новоселки) во время продолжения наступательных операций в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 28 и 29 ноября.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ также продвигались вдоль реки Шайтанка к западу от Новодонецкого по направлению к Благодатному и от Ровнополья по направлению к Макарьевке. Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Спикер бригады ВСУ, действующей в районе админграницы Донецко-Запорожской области, сообщил 28 ноября, что оккупанты имеют две главные цели в этом районе: перекрыть украинские логистические пути между Великой Новоселкой и Курахово, и захватить саму Большую Новоселку.

Спикер отметил, что ситуация для ВСУ сложнее всего восточнее Великой Новоселки, куда недавно продвинулись войска РФ, но отметил, что ухудшение погодных условий затрудняет использование врагом беспилотников, и заставляет оккупантов полагаться на пешую мобильную пехоту для продвижения в этом районе.

Офицер другой украинской бригады, действовавшей вблизи Великой Новоселки, сообщил 29 ноября, что россияне используют бронетехнику, мотоциклы, вездеходы и поддерживают воздух для наступления в этом районе.

Российские захватчики продолжали штурмы вблизи Роздольного, в окрестностях Великой Новоселки, возле Ровнополья, Новодаровки и Новополя 27, 28 и 29 ноября.

"Южная ось"

27, 28 и 29 ноября войська РФ продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не продвинулись.

29 ноября российский блогер заявил, что войска РФ продолжают наступление севернее Работино и вблизи Малой Токмачки.

29 ноября Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что российские войска готовятся к ударным действиям на Гуляйпольском (восток Запорожской области) и Ореховском (запад Запорожской области) направлениях путем нанесения авиаударов, проведения воздушной разведки и инженерных работ, накопления техники и боеприпасов, подготовки дополнительного штурмового состава, и увеличение количества систем РЭБ и ПВО, развернутых на западе Запорожской области.

27, 28 и 29 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в восточной части Херсонской области, но линия фронта не изменялась.

Южное оперативное командование ВСУ сообщило, что оккупанты безуспешно пытались захватить неуказанные острова в дельте реки Днепр в период с 28 по 29 ноября.

29 ноября спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин сообщил, что войска РФ перебазировали речные катера численностью в батальон из оккупированного Крыма на оккупированные Кинбурнскую и Тендровскую косы для лучшей защиты от возможных наступательных действий ВСУ в районе дельты реки.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 29 ноября рассказали, что с начала суток на фронте произошло 172 боевых столкновений.

Также в военном командовании проинформировали, что российские захватчики сосредоточивают основные наступательные усилия на Покровском, Кураховском и Времивском направлениях, и ситуация остается напряженной.