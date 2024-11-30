В Киеве объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

В Киеве в ночь на 30 ноября объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой вражеских атак с применением дронов-камикаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ) и Воздушные силы ВСУ .

Сирена об угрозе воздушной атаки раздалась в столице около 03.40.

Жителей Киева призвали направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Военные проинформировали о фиксации движения в направлении Киева ударного беспилотника противника.

Позже стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.

Добавим, в Киевской областной военной администрации в публикации в Telegram также рассказали, что было зафиксировано движение вражеских беспилотников.

"В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в администрации.

Обновлено: отбой тревоги

Уже в 03:52 в Киеве, а также в области заявили об отбое воздушной тревоги.

Кроме того, в Воздушных силах проинформировали об отбое угрозы по БПЛА противника для столицы.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером 29 ноября российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена ​​тревога.

Также напомним, что минувшей ночью оккупанты во время воздушной атаки в целом запустили по Украине 132 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. ПВО ВСУ сбила более половины этих дронов врага.