ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала года в Украине закрыли более 50 отделений: рейтинг банков

Украина, Среда 03 июля 2024 12:40
UA EN RU
С начала года в Украине закрыли более 50 отделений: рейтинг банков Фото: количество отделений сокращается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине насчитывалось 5 085 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 53.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Кроме того, 872 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1 175. Кроме того, работа 607 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1120 отделений. Еще 76 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (331), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (222).

С начала года в Украине закрыли более 50 отделений: рейтинг банков

По состоянию 1 июля в Украине осталось 62 банка. Банк "Альпари" добровольно сдал лицензию. У него не было отделений.

Отделения банков

В начале 2023 года глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.

Читайте РБК-Украина в Google News
Банки Национальный банк Украины
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро