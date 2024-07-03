С начала года в Украине закрыли более 50 отделений: рейтинг банков

По состоянию на 1 июля 2024 года в Украине насчитывалось 5 085 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 53.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Кроме того, 872 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1 175. Кроме того, работа 607 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1120 отделений. Еще 76 временно приостановлены.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (331), частный ПУМБ (223) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (222).

По состоянию 1 июля в Украине осталось 62 банка. Банк "Альпари" добровольно сдал лицензию. У него не было отделений.

Отделения банков

В начале 2023 года глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. За год их количество сократилось на 198.