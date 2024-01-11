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Количество отделений банков за год сократилось на 200: рейтинг на 1 января

Украина, Четверг 11 января 2024 08:28
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Количество отделений банков за год сократилось на 200: рейтинг на 1 января Фото: количество отделений банков за год сократилось на 200 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 января 2024 года в Украине насчитывалось 5 138 действующих структурных подразделений банков. Через год их количество сократилось на 198.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Кроме того, 869 отделений банков находятся в статусе "временно приостановленных".

По данным НБУ, в Украине осталось было 63 действующих банка. С начала года было закрыто четыре, в которых было 150 отделений "Айбокс Банк" (69), Укрстройинвестбанк (50), "Форвард" (17) и "Конкорд" (10).

По состоянию на 1 января 2024 года больше всего отделений в государственном Ощадбанке - 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений. Кроме того, 600 отделений банка временно приостановлены.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 132 отделения. Банк в прошлом году приостановил работу в 78 отделениях на территориях, где работа банка опасна из-за войны - обстрелы вражескими силами или временная оккупация территорий.

Далее с большим отрывом следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк (332) и УкрСиббанк (223). Замыкает пятерку банк частный ПУМБ (221).

Количество отделений банков за год сократилось на 200: рейтинг на 1 января

Работа банков во время войны

Напомним, по состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1 349 (на 20,2%).

Года назад больше отделений было в государственном ПриватБанке - 1 210. Впервые в истории банк занял первое место, хотя и уменьшил их количество 287 отделений. В государственном Ощадбанке осталось 1182 отделения (-420).

В феврале 2023 года глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны.

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