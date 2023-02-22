ua ru
Ср, 22 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мораторий на закрытие госбанками отделений во время войны: о каком количестве идет речь

Новина українською →
Украина, Среда 22 февраля 2023 09:06
Мораторий на закрытие госбанками отделений во время войны: о каком количестве идет речь Фото: НБУ требует от госбанков прекратить закрытие отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны. Только за последний год госбанки сократили 763 отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в период действия военного положения бесперебойная работа госбанков имеет особое значение для экономики и безопасности государства, учитывая большое количество клиентов, разветвленную сеть отделений (около 50% всех банковских отделений) и банкоматов (65% общей банкоматной сети). .

В НБУ считают, что решения банков о значительном сокращении сети и персонала для минимизации расходов требуют анализа и, возможно, пересмотра. Ведь экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики, отметили в НБУ.

"Социально ответственный банкинг должен стать приоритетом для всех финансовых учреждений во время войны, прежде всего - для государственных банков. Обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для населения сегодня является одной из стратегических задач их деятельности", - отметил глава НБУ.

Пышный также выразил надежду на ответную реакцию других системно важных банков, ведь цель обеспечения доступности банковских услуг для широких слоев населения была определяющей и при развитии совместной банковской сети power banking.

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%).

Четыре государственных банка сократили за год 763 отделения (22,3%) до 2 657. Больше всего отделений осталось в государственном ПриватБанке - 1 210, который впервые опередил Ощадбанк.

Кроме того, в 2022 году произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% - с 33,6 тысячи до 28,3 тысячи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины банки
NEWS
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
ВСУ успешно контратаковали у Кременной и Авдеевки: карты боев ISW
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины