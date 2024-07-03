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З початку року в Україні закрили понад 50 відділень: рейтинг банків

Україна, Середа 03 липня 2024 12:40
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З початку року в Україні закрили понад 50 відділень: рейтинг банків Фото: кількість відділень скорочується (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2024 року в Україні налічувалося 5 085 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 53.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Крім того, 872 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово призупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1 175. Крім того, роботу 607 відділень банку тимчасово призупинено.

Державний ПриватБанк знаходиться на другому місці – 1 120 відділень. Ще 76 тимчасово призупинено.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (331), приватний ПУМБ (223) та банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (222).

З початку року в Україні закрили понад 50 відділень: рейтинг банків

Станом 1 липня в Україні залишилося 62 банки.Банк "Альпарі" добровільно здав ліцензію. Він не мав відділень.

Відділення банків

На початку 2023 року голова НБУ Андрій Пишний звернувся до Міністерства фінансів, яке володіє акціями держбанків, з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 5 138 діючих структурних підрозділів банків. За рік їхня кількість скоротилася на 198.

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