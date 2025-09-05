ua en ru
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Кличко призвал Зеленского не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд

Киев, Пятница 05 сентября 2025 18:06
Кличко призвал Зеленского не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту с призывом не подписывать законопроект №13439-3 как противоречащий Конституции и Бюджетному кодексу. Закон предусматривает, в частности, изъятие у столицы 8 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте столичной мэрии.

Так, Виталий Кличко призвал главу государства не подписывать закон и вернуть его в Верховную Раду на повторное рассмотрение. Он подчеркнул, что такие изменения противоречат принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице".

"Конституция и бюджетное законодательство гарантируют участие государства в финансовой поддержке местного самоуправления, определяют принципы самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов. Также гарантируют органам местного самоуправления компенсацию расходов, возникших в результате решений органов государственной власти", - говорится в сообщении КГГА.

Законопроект №13439-3 предусматривает, в частности, что налог на прибыль предприятий в полном объеме будет зачисляться в государственный бюджет, тогда как сейчас 10% этого налога направляется в бюджет столицы.

"Что касается цифр, то, по расчетам, из бюджета Киева должны быть изъяты 8 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете города на 2025 год. В частности, эти средства идут на финансирование образования, медицины, транспорта, реабилитацию военнослужащих и поддержку Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что 20 августа Верховная Рада 229 голосами приняла законопроект №13439-3 об изменениях в госбюджет, который предусматривает, в том числе, изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева за счет средств налога на прибыль.

Эксперты предупредили, что одним из последствий такого решения может стать рост стоимости проезда в общественном транспорте города Киева и уменьшение помощи военным.

