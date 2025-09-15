RU

С начала года возле АЭС Украины зафиксировали свыше 500 ракет и дронов РФ

Фото: Светлана Гринчук, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские дроны и ракеты с начала 2025 года часто пролетали мимо украинских атомных электростанций. Ядерный шантаж Москвы должен прекратиться.

Об этом заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Гринчук во время выступления на 69-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене отметила, что российская оккупация Запорожской АЭС - это "акт ядерного пиратства, который угрожает не только Украине, но и всему миру". 

"Необходимо гарантировать полный доступ экспертов МАГАТЭ во все зоны станции и создать международный механизм контроля над ЗАЭС для ее демилитаризации и возвращения под суверенный контроль Украины", - добавила она. 

Министр уточнила, что сейчас ЗАЭС работает в условиях внепроектной угрозы. В частности, разрушен основной источник водоснабжения для охлаждения реакторов. Станция девять раз полностью теряла электроснабжение. По состоянию на сейчас из-за российских обстрелов продолжает работать только одна из десяти линий электропередач. 

"Любые попытки России внедрить новые, неизвестные системы управления на станции должны рассматриваться как использование ЗАЭС как военного инструмента и преднамеренная эскалация угрозы ядерной безопасности", - обратила внимание министр. 

Она отметила, что только с начала года было зафиксировано более полутысячи пролетов российских ракет и дронов в 30-километровых зонах наблюдения вокруг украинских АЭС. Также с начала полномасштабного вторжения из-за ударов России украинские АЭС 13 раз теряли внешнее электроснабжение. 

"Мир не может терпеть ядерный шантаж. Мы призываем все государства-члены МАГАТЭ быть едиными, дать решительный и скоординированный ответ, подтвердив, что мир, безопасность и международное право должны преобладать без исключения. Ядерная энергия никогда не должна превращаться в оружие войны", - добавила она. 

Дроны и ракеты РФ возле украинских АЭС

Напомним, 10 сентября Международное агентство по атомной энергии зафиксировало возле Хмельницкой АЭС сразу девять дронов.

В ту же ночь возле Ровенской АЭС пролетели 13 российских ударных беспилотников.

