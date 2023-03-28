Российская армия потеряла под Авдеевкой большую часть танкового полка, - британская разведка

В последние дни Россия продолжает отдавать приоритет операции по окружению города Авдеевка в Донецкой области. Однако российские войска добились лишь незначительного прогресса ценой больших потерь в бронетехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, российский 10-й танковый полк, скорее всего, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, которое Россия создала для поддержки вторжения в Украину с августа 2022 года.

Многочисленные отчеты из открытых источников свидетельствуют о том, что 3-й армейский корпус особенно страдает от проблем с плохой дисциплиной и плохим моральным духом. По данным британской разведки, несмотря на обучение в Беларуси, формирование по-прежнему демонстрирует ограниченную боеспособность.

"Потери 10-го танкового полка, скорее всего, в основном были связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и были аналогичны потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе города Угледар", - отмечают в Минобороны Британии.