RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала суток ВСУ отразили две атаки РФ в Харьковской области, - спикер ОТУ "Харьков"

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С начала суток, 6 июля, в зоне ОТУ "Харьков" на севере Харьковской области российские оккупационные войска совершили 4 атаки. Две из них по состоянию на утро отражены.

Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Юрий Повх, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По его словам, за последние сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы. Так, за минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений.

"С началом новіх суток враг начал атакующие действия, совершил 4 атаки, две из них по состоянию на утро уже отбиты", - отметил Повх.

Также он рассказал, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" враг потерял убитыми и ранеными 134 человека.

Кроме того, разведка Украины зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске. Таким образом, россияне пытаются восстановить состояние боевой готовности не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах, считает Юрий Повх.

В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска сейчас нет.

Также спикер ОТУ "Харьков" рассказал, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат". Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.

"Фиксировалось их присутствие, но так же они исчезали и на тех позициях выявляли подразделения военной полиции Российской Федерации", - добавил Повх.

Напомним, что Министерство обороны Украины вернуло ВСУ тысячи единиц техники. Процесс прошел в рамках оптимизации ресурсов.

"Возвращение в избыточное имущество позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", - рассказал заместитель главы Минобороны Юрий Джигир.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ на этой неделе выпустила в сторону территории Украины более 600 КАБ, более 60 "Шахедов" и почти 40 ракет разных типов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВСУ