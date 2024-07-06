С начала суток ВСУ отразили две атаки РФ в Харьковской области, - спикер ОТУ "Харьков"

По его словам, за последние сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы. Так, за минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений.

"С началом новіх суток враг начал атакующие действия, совершил 4 атаки, две из них по состоянию на утро уже отбиты", - отметил Повх.

Также он рассказал, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" враг потерял убитыми и ранеными 134 человека.

Кроме того, разведка Украины зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске. Таким образом, россияне пытаются восстановить состояние боевой готовности не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах, считает Юрий Повх.

В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска сейчас нет.

Также спикер ОТУ "Харьков" рассказал, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат". Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.

"Фиксировалось их присутствие, но так же они исчезали и на тех позициях выявляли подразделения военной полиции Российской Федерации", - добавил Повх.