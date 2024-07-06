С начала суток ВСУ отразили две атаки РФ в Харьковской области, - спикер ОТУ "Харьков"

С начала суток, 6 июля, в зоне ОТУ "Харьков" на севере Харьковской области российские оккупационные войска совершили 4 атаки. Две из них по состоянию на утро отражены.
Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Юрий Повх, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
По его словам, за последние сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" атаки произошли в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы. Так, за минувшие сутки произошло 8 боевых столкновений.
"С началом новіх суток враг начал атакующие действия, совершил 4 атаки, две из них по состоянию на утро уже отбиты", - отметил Повх.
Также он рассказал, что за минувшие сутки в зоне ответственности ОТУ "Харьков" враг потерял убитыми и ранеными 134 человека.
Кроме того, разведка Украины зафиксировала передвижение личного состава войск РФ в Волчанске. Таким образом, россияне пытаются восстановить состояние боевой готовности не только в Волчанске, но и в других населенных пунктах, считает Юрий Повх.
В то же время он отметил, что официального сообщения о продвижении врага в районе Волчанска сейчас нет.
Также спикер ОТУ "Харьков" рассказал, что периодически украинская разведка фиксирует появление подразделений "Ахмат". Однако, как всегда, они не присутствуют на линии боевого столкновения, а используются в качестве так называемых заградительных отрядов.
"Фиксировалось их присутствие, но так же они исчезали и на тех позициях выявляли подразделения военной полиции Российской Федерации", - добавил Повх.
Напомним, что Министерство обороны Украины вернуло ВСУ тысячи единиц техники. Процесс прошел в рамках оптимизации ресурсов.
"Возвращение в избыточное имущество позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", - рассказал заместитель главы Минобороны Юрий Джигир.
Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ на этой неделе выпустила в сторону территории Украины более 600 КАБ, более 60 "Шахедов" и почти 40 ракет разных типов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.