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З початку доби ЗСУ відбили дві атаки РФ у Харківській області, - речник ОТУ "Харків"

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

З початку доби, 6 липня, в зоні ОТУ "Харків" на півночі Харківської області російські окупаційні війська здійснили 4 атаки. Дві з них станом на ранок відбито.

Про це заявив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За його словами, за останню добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" атаки відбулися в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці. Так, за минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень.

"З початком нової доби ворог розпочав атакувальні дії, здійснив 4 атаки, дві з них станом на ранок вже відбито", - зазначив Повх.

Також він розповів, що за минулу добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" ворог втратив вбитими і пораненими 134 особи.

Крім того, розвідка України зафіксувала пересування особового складу військ РФ у Вовчанську. Таким чином, росіяни намагаються відновити станом бойової готовності не лише у Вовчанську, але й в інших населених пунктах, вважає Юрій Повх.

Водночас він зазначив, що офіційного повідомлення про просування ворога в районі Вовчанська наразі немає.

Також речник ОТУ "Харків" розповів, що періодично українська розвідка фіксує появу підрозділів "Ахмат". Проте як завжди, вони не присутні на лінії бойового зіткнення, а використовуються в якості так званих загороджувальних загонів.

"Фіксувалася їх присутність, але так само вони зникали і на тих позиціях виявляли підрозділи військової поліції Російської Федерації", - додав Повх.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки. Процес відбувся у рамках оптимізації ресурсів.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", - розповів заступник голови Міноборони Юрій Джигир.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ цього тижня випустила у бік території України понад 600 КАБів, більше 60 "Шахедів" та майже 40 ракет різних типів.

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