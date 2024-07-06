З початку доби ЗСУ відбили дві атаки РФ у Харківській області, - речник ОТУ "Харків"

З початку доби, 6 липня, в зоні ОТУ "Харків" на півночі Харківської області російські окупаційні війська здійснили 4 атаки. Дві з них станом на ранок відбито.
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Юрій Повх, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
За його словами, за останню добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" атаки відбулися в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Стариця та Липці. Так, за минулу добу відбулося 8 бойових зіткнень.
"З початком нової доби ворог розпочав атакувальні дії, здійснив 4 атаки, дві з них станом на ранок вже відбито", - зазначив Повх.
Також він розповів, що за минулу добу в зоні відповідальності ОТУ "Харків" ворог втратив вбитими і пораненими 134 особи.
Крім того, розвідка України зафіксувала пересування особового складу військ РФ у Вовчанську. Таким чином, росіяни намагаються відновити станом бойової готовності не лише у Вовчанську, але й в інших населених пунктах, вважає Юрій Повх.
Водночас він зазначив, що офіційного повідомлення про просування ворога в районі Вовчанська наразі немає.
Також речник ОТУ "Харків" розповів, що періодично українська розвідка фіксує появу підрозділів "Ахмат". Проте як завжди, вони не присутні на лінії бойового зіткнення, а використовуються в якості так званих загороджувальних загонів.
"Фіксувалася їх присутність, але так само вони зникали і на тих позиціях виявляли підрозділи військової поліції Російської Федерації", - додав Повх.
Нагадаємо, що Міністерство оборони України повернуло ЗСУ тисячі одиниць техніки. Процес відбувся у рамках оптимізації ресурсів.
"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", - розповів заступник голови Міноборони Юрій Джигир.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ цього тижня випустила у бік території України понад 600 КАБів, більше 60 "Шахедів" та майже 40 ракет різних типів.
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