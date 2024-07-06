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Минобороны вернуло ВСУ тысячи единиц техники: что известно

Украина, Суббота 06 июля 2024 14:27
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Минобороны вернуло ВСУ тысячи единиц техники: что известно Фото: Минобороны Украины вернуло ВСУ тысячи единиц техники (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство обороны вернуло Вооруженным силам Украины (ВСУ) тысячи единиц техники. Этот процесс состоялся в рамках оптимизации ресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Так, Минобороны Украины активно работает над обеспечением ВСУ необходимыми ресурсами.

"Возвращение в избыточное имущество позволит оптимизировать расходы и быстро обеспечить войска необходимыми ресурсами", - отметил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

В частности, управлением отчуждения и утилизации избыточного военного имущества организовано возвращение 1 500 единиц вооружения и военной техники, а также более 2 тысяч наименований военно-технического имущества.

Это включает в себя транспортные средства (МТ-ЛБ, автозаправщики, грузовые авто, танкоремонтные мастерские, танковые тягачи, БРЕМы и т.п.), ремонтное оборудование, средства связи и другие необходимые элементы.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны должно будет предоставить Кабинету министров информацию о финансировании строительства фортификаций.

Кроме того, Министерство обороны Украины отсудило у иностранного поставщика почти 180 млн гривен. Соответствующее решение принял Международный арбитраж.

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