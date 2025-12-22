ua en ru
С начала суток - 100 боев: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Украина, Понедельник 22 декабря 2025 16:44
С начала суток - 100 боев: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С начала суток вдоль всей линии фронта было зафиксировано 100 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады населенных пунктов:

  • Стецковка, Уланово, Яструбщина, Белая Береза, Рыжевка, Кучеровка, Рогизное, Атинское, Искрисковщина Сумской области;
  • Блешня, Архиповка, Николаевка Черниговской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 17 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровно, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Вороное, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки. Бои не утихают в трех локациях.

На Гуляйпольском направлении агрессор восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отражали десять атак противника в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавни и в сторону Лукьяновского и Приморского. Два боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами по Воздвижовке, Любицкому, Барвиновке и Железнодорожному.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Потери врага

Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.

Согласно официальной информации, общее количество ликвидированного личного состава противника приблизилось к 1,2 млн человек и продолжает увеличиваться ежедневно.

Только за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1 120 человек.

