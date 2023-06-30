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Орбан против намерения Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро

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Пятница 30 июня 2023 16:33
Орбан против намерения Еврокомиссии выделить Украине 50 млрд евро Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

Венгрия выступила против плана Европейской комиссии предоставить Украине больше финансовой поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ясно одно: мы, венгры... не дадим больше денег Украине, пока они не скажут, куда делись около 70 миллиардов евро", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в радиоэфире.

Отметим, что Венгрия и Польша не получили доступа к средствам на восстановление из фонда, который финансируется за счет предварительного совместного кредита европейских стран. Еврокомиссия заблокировала деньги из-за обвинений правительств стран в том, что они наносят ущерб демократии и верховенству права.

"И мы считаем абсолютно смешным и абсурдным то, что мы должны вносить больше денег на финансирование расходов на обслуживание долга по кредиту, от которого мы до сих пор не получили причитающихся нам средств", - сказал премьер Венгрии.

Финансовая помощь Украине

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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Венгрия Виктор Орбан Еврокомиссия
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